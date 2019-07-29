Отец Гандзюк о встрече с Зеленским: Она была обнадеживающей
Источник: BBC-Украина, интервью отца Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка
Отец Екатерины Гандзюк заявил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским и результат разговора показался ему обнадеживающим.
Прямая речь: "Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу - она была обнадеживающей.
У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает.
... Мы встретились с Порошенко - по его инициативе... Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны освободить их от должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии.
Петр Алексеевич не прислушался и они остались, а следствие начало тормозиться...".
Что было раньше: Ранее Виктор Гандзюк попросил о закрытой встрече с президентом Владимиром Зеленским по расследованию убийства его дочери и глава государства согласился.
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История вопроса:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы.
- Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
- Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
- Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.
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