Отец Гандзюк о встрече с Зеленским: Она была обнадеживающей

Источник: BBC-Украина, интервью отца Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка

Отец Екатерины Гандзюк заявил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским и результат разговора показался ему обнадеживающим.

Прямая речь: "Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу - она ​​была обнадеживающей.

У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает.

... Мы встретились с Порошенко - по его инициативе... Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны освободить их от должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии.

Петр Алексеевич не прислушался и они остались, а следствие начало тормозиться...".

Что было раньше: Ранее Виктор Гандзюк попросил о закрытой встрече с президентом Владимиром Зеленским по расследованию убийства его дочери и глава государства согласился.

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