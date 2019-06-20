Отец Гандзюк попросил Зеленского о встрече. Президент согласился

Виктор Гандзюк попросил о закрытой встрече с президентом Владимиром Зеленским относительно расследования убийства его дочери и глава государства согласился.

Открытое письмо Виктор Гандзюк разместил на своей странице в Facebook 19 июня, а на следующий день Зеленский ответил ему в комментариях.

Текущие результаты расследования отец активистки называет неудовлетворительными:

"Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда. Организатор заграницей, и еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент".

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк.

Он напомнил, что баллотируясь, Зеленский требовал у предшественника - Петра Порошенко - наказать убийц Екатерины Гандзюк.

"Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите. Позавчера Кате исполнилось бы тридцать четыре... ", - написал отец Гандзюк.

Утром в четверг под его постом появился комментарий от имени верифицированной страницы Зеленского в Facebook с предложением встретиться в Администрации президента, от имени которой с отцом должны связаться.