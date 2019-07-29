Батько Гандзюк про зустріч із Зеленським: Вона була обнадійливою

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Понеділок, 29 липня 2019, 13:15

Джерело: BBC-Україна, інтерв’ю батька Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка.

Батько Катерини Гандзюк заявив, що зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і результат розмови здався йому обнадійливим.

Пряма мова: "Ми зустрічалися з Зеленським. Але оскільки зустріч була не для піару, то єдине, що скажу - вона була обнадійливою.

У попереднього президента бракувало політичної волі. Після зустрічі з новим президентом думаю, що йому у цьому напрямку політичної волі не бракує.

Ми зустрілися з Порошенком - з його ініціативи… Я йому сказав: Петро Олексійович, я не прошу, щоб ви їх засудили, але ми вважаємо, що ви повинні звільнити їх з посад, вони не мають керувати областю, і виключити з партії.

Петро Олексійович не дослухався і вони залишилися, а слідство почало гальмуватися…".

Що було раніше: Раніше Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським стосовно розслідування вбивства його доньки і глава держави погодився.

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Історія питання:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення,  Віктор Горбунов - 3 роки.
  • Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

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Теми: напад на Гандзюк вбивство Зеленський


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