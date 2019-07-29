Батько Гандзюк про зустріч із Зеленським: Вона була обнадійливою

Джерело: BBC-Україна, інтерв’ю батька Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка.

Батько Катерини Гандзюк заявив, що зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і результат розмови здався йому обнадійливим.

Пряма мова: "Ми зустрічалися з Зеленським. Але оскільки зустріч була не для піару, то єдине, що скажу - вона була обнадійливою.

У попереднього президента бракувало політичної волі. Після зустрічі з новим президентом думаю, що йому у цьому напрямку політичної волі не бракує.

… Ми зустрілися з Порошенком - з його ініціативи… Я йому сказав: Петро Олексійович, я не прошу, щоб ви їх засудили, але ми вважаємо, що ви повинні звільнити їх з посад, вони не мають керувати областю, і виключити з партії.

Петро Олексійович не дослухався і вони залишилися, а слідство почало гальмуватися…".

Що було раніше: Раніше Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським стосовно розслідування вбивства його доньки і глава держави погодився.

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