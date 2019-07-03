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Богомолец рассказала, почему борется с матом: Украинцы никогда не матерились

Среда, 3 июля 2019, 12:10
Богомолец рассказала, почему борется с матом: Украинцы никогда не матерились

Инициатор законопроекта "О противодействии сквернословию" нардеп Ольга Богомолец рассказала, что его цель дать определение этому явлению и предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве.

Об этом она сказала в Верховной Раде в среду.

"Этот закон исключительно о публичных лицах. О публичном пространстве и о средствах массовой информации. В этом законе предлагается дать определение сквернословию, определение алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам", - сказала она.

"Следующее, специальный компонент должен быть по СМИ и Интернету. Очень часто одну букву заменяют определенными значками. От этого значения слова не меняется, а просто как будто его нет, но все знают, о чем речь", - добавила Богомолец.

Также она рассказала, что законопроект предусматривает введение административных штрафов для СМИ.

"Эти штрафы будут касаться СМИ. Это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудио трансляции. Что касается физических лиц, то это штрафы от 3 до 7 необлагаемых минимумов (54-99 грн), или исправительные работы с отчислением части заработка", - сказала она, добавив, что деньги от штрафов должны идти в Украинский культурный фонд.

По словам Богомолец, СМИ должны нести ответственность, если они ретранслируют нецензурную лексику спикеров.

Она выразила мнение, что этот законопроект является частью борьбы за чистоту украинского языка.

"Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от совершенно не присущих украинской культуре... это не наше, не украинское, это еще один аспект. Украинцы никогда не матерились и не употребляли брань ниже пояса. Для Украины характерно совершенно другое пантеистическое измерение ругательства. Давайте возвращаться. Хотите материться – материтесь по-украински", - сказала Богомолец.

На вопрос журналистов, как именно, она ответила: "Бодай би тебе когут копнув".

Сама Богомолец заявила, что не использует ненормативную лексику.

Напомним:

  • В Верховной Раде в среду зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата - "О противодействии сквернословию".    

Александр Шумилин, УП

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Темы: языкВерховная Рада
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