Смерть соратника Гриценко: суд арестовал подозреваемого полицейского

Суд изменил меру пресечения полицейскому, в результате конфликта с которым в Виннице получил травмы и впоследствии скончался член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий.

Об этом сообщает 3 июля пресс-служба Национальной полиции.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуратура подала апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. В среду Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.

В полиции напоминают, что согласно ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.