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Смерть соратника Гриценко: суд арестовал подозреваемого полицейского

Среда, 3 июля 2019, 14:36
Смерть соратника Гриценко: суд арестовал подозреваемого полицейского

Суд изменил меру пресечения полицейскому, в результате конфликта с которым в Виннице получил травмы и впоследствии скончался член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий.

Об этом сообщает 3 июля пресс-служба Национальной полиции.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

 

Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуратура подала апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. В среду Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.

В полиции напоминают, что согласно ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождаемые насилием) подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним:

  • 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого 11 июня.
  • В ГБР сообщали, что следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины)
  • 23 июня Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал Комарницкий.
  • В Нацполиции заявили, что по распоряжению главы НП полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области
  • После 12-дневного пребывания в коме Комарницкий умер.
  • Глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области генерала Юрия Педоса на время расследования смерти Комарницкого и уволил его заместителя.

Украинская правда

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Темы: ГриценкополицияВинница
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