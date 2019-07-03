Смерть соратника Гриценко: суд арестовал подозреваемого полицейского

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Среда, 3 июля 2019, 14:36

Суд изменил меру пресечения полицейскому, в результате конфликта с которым в Виннице получил травмы и впоследствии скончался член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий.

Об этом сообщает 3 июля пресс-служба Национальной полиции.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуратура подала апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. В среду Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.

В полиции напоминают, что согласно ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Гриценко полиция Винница


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