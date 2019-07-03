Смерть соратника Гриценко: суд арестовал подозреваемого полицейского
Суд изменил меру пресечения полицейскому, в результате конфликта с которым в Виннице получил травмы и впоследствии скончался член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий.
Об этом сообщает 3 июля пресс-служба Национальной полиции.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Прокуратура подала апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. В среду Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.
В полиции напоминают, что согласно ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождаемые насилием) подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним:
- 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого 11 июня.
- В ГБР сообщали, что следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины)
- 23 июня Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал Комарницкий.
- В Нацполиции заявили, что по распоряжению главы НП полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области
- После 12-дневного пребывания в коме Комарницкий умер.
- Глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области генерала Юрия Педоса на время расследования смерти Комарницкого и уволил его заместителя.