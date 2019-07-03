Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в госизмене "протокольщику" Гройсмана
Голосеевский районный суд изменил меру пресечения обвиняемому в государственной измене экс-заместителю руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславу Ежову - обжаловать решение суда невозможно.
Об этом 3 июля сообщает Генеральная прокуратура.
"Несмотря на обоснованные возражения прокуроров, удовлетворено ходатайство стороны защиты и изменена мера пресечения обвиняемому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля", - говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, что суд не удовлетворил ходатайство прокурора продолжить Ежову срок содержания под стражей.
"(Прокурору - ред.) отказано, несмотря на обоснованное обвинение в совершении особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины", - заявили в пресс службе.
Кроме того, в ГПУ отметили, что Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает возможности обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.
Сложившуюся ситуацию в прокуратуре объясняют решением Конституционного Суда признать неконституционным положение части пятой статьи 176 УПК.
Напомним:
- 25 июня Конституционный Суд признал неконституционным положение, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
- Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, в числе которых - народный депутат Надежда Савченко, а также экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.
- В этой связи генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.
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