Голосеевский районный суд изменил меру пресечения обвиняемому в государственной измене экс-заместителю руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславу Ежову - обжаловать решение суда невозможно.

Об этом 3 июля сообщает Генеральная прокуратура.

"Несмотря на обоснованные возражения прокуроров, удовлетворено ходатайство стороны защиты и изменена мера пресечения обвиняемому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что суд не удовлетворил ходатайство прокурора продолжить Ежову срок содержания под стражей.

"(Прокурору - ред.) отказано, несмотря на обоснованное обвинение в совершении особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины", - заявили в пресс службе.

Кроме того, в ГПУ отметили, что Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает возможности обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Сложившуюся ситуацию в прокуратуре объясняют решением Конституционного Суда признать неконституционным положение части пятой статьи 176 УПК.

Напомним: