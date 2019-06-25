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Конституционный суд удовлетворил жалобу Савченко

Вторник, 25 июня 2019, 18:40
Конституционный суд удовлетворил жалобу Савченко

онституционный суд по жалобе Надежды Савченко признал неконституционным положение Уголовного процессуального кодекса, по которому ее арестовали.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в КС.

Решение принято во вторник, 25 июня. За него проголосовали 10 судей.

Соответствующее положение содержится в ч. 5 ст. 176 УПК и предусматривает, что к подозреваемым в терроризме и преступлениях против государства не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей. Суд эту норму отменил.

Свою жалобу в КС Савченко направила в мае 2018 года.

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Напомним:

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Савченко НадеждасудКонституция
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