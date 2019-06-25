Конституционный суд удовлетворил жалобу Савченко
онституционный суд по жалобе Надежды Савченко признал неконституционным положение Уголовного процессуального кодекса, по которому ее арестовали.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в КС.
Решение принято во вторник, 25 июня. За него проголосовали 10 судей.
Соответствующее положение содержится в ч. 5 ст. 176 УПК и предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей. Суд эту норму отменил.
Свою жалобу в КС Савченко направила в мае 2018 года.
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Напомним:
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.
- Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.
- 23 марта Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу.
- Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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