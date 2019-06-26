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Правительство поддержало назначение 8 глав ОГА, которые предлагал Зеленский

Среда, 26 июня 2019, 14:44
Правительство поддержало назначение 8 глав ОГА, которые предлагал Зеленский

Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский.

Об этом после заседания Кабмина заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус, пишет "Интерфакс-Украина".

"Все восемь представлений было поддержано", - сказал Герус.

По его словам, решения были не единогласны, потому что некоторые члены Кабмина голосовали против всех кандидатур.

Ранее список предложенных президентом кандидатур опубликовал в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко. В обнародованном списке предлагалось назначить такие кандидатуры:

  1. Кириленко Павла Александровича на должность председателя Донецкой ОГА
  2. Бондаренко Игоря Самойловича на должность председателя Закарпатской ОГА
  3. Бно-Айрияна Михаила Каренович на должность председателя Киевской ОГА
  4. Комарницкого Виталия Марьяновича на должность председателя Луганской ОГА
  5. Мальского Маркияна Маркияновича на должность председателя Львовской ОГА
  6. Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА
  7. Гусева Юрия Вениаминовича на должность председателя Херсонской ОГА
  8. Шевченко Игоря Юрьевича на должность председателя Черкасской ОГА.

Напомним:

  • 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
  • Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
  • 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
  • На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКабинет министровувольнениеГройсман
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