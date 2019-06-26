Правительство поддержало назначение 8 глав ОГА, которые предлагал Зеленский
Среда, 26 июня 2019, 14:44
Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский.
Об этом после заседания Кабмина заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус, пишет "Интерфакс-Украина".
"Все восемь представлений было поддержано", - сказал Герус.
По его словам, решения были не единогласны, потому что некоторые члены Кабмина голосовали против всех кандидатур.
Ранее список предложенных президентом кандидатур опубликовал в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко. В обнародованном списке предлагалось назначить такие кандидатуры:
- Кириленко Павла Александровича на должность председателя Донецкой ОГА
- Бондаренко Игоря Самойловича на должность председателя Закарпатской ОГА
- Бно-Айрияна Михаила Каренович на должность председателя Киевской ОГА
- Комарницкого Виталия Марьяновича на должность председателя Луганской ОГА
- Мальского Маркияна Маркияновича на должность председателя Львовской ОГА
- Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА
- Гусева Юрия Вениаминовича на должность председателя Херсонской ОГА
- Шевченко Игоря Юрьевича на должность председателя Черкасской ОГА.
Напомним:
- 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
- Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
- 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
- На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.