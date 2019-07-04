Я человек из рок-н-ролльного прошлого: Вакарчук не поддержал дематюкацию
Четверг, 4 июля 2019, 11:39
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что есть более важные вещи, чем борьба с бранью, и намекнул, что не будет поддерживать законопроект против мата.
Об этом политик сказал на акции против отмены закона "О очищении власти", которая проходит под Конституционным судом.
"При всем уважении, я человек из рок-н-ролльного прошлого и настоящего, поэтому думаю, что мне было бы не совсем честно выступать за то, чтобы сегодня прямо мы принимали этот закон", – ответил Вакарчук на просьбу прокомментировать проект закона против мата.
Он добавил, что сам "из такой среды, в котором иногда пользуются крепкими словами".
В то же время, политик назвал свой ответ шутливым, и отметил, что в стране есть более важные вещи.
Напомним:
- 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию". Автором выступила нардеп Ольга Богомолец.
- Она рассказала, что ее цель – дать определение явлению "сквернословие" и предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве.
- И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не поддерживает законопроект и рассказала, почему обсценная лексика может быть полезной для здоровья.
Соня Лукашова, УП