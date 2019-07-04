Я человек из рок-н-ролльного прошлого: Вакарчук не поддержал дематюкацию

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что есть более важные вещи, чем борьба с бранью, и намекнул, что не будет поддерживать законопроект против мата.

Об этом политик сказал на акции против отмены закона "О очищении власти", которая проходит под Конституционным судом.

"При всем уважении, я человек из рок-н-ролльного прошлого и настоящего, поэтому думаю, что мне было бы не совсем честно выступать за то, чтобы сегодня прямо мы принимали этот закон", – ответил Вакарчук на просьбу прокомментировать проект закона против мата.

Он добавил, что сам "из такой среды, в котором иногда пользуются крепкими словами".

В то же время, политик назвал свой ответ шутливым, и отметил, что в стране есть более важные вещи.

Напомним: