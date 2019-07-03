В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию".

Автором законодательной инициативы против матерных слов выступила нардеп Ольга Богомолец.

Проект зарегистрировали 2 июля.

Текс законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Напомним:

14 мая Верховная Рада приняла закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.

15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".