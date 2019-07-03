В Раде появился проект закона против мата
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Среда, 3 июля 2019, 08:50
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию".
Автором законодательной инициативы против матерных слов выступила нардеп Ольга Богомолец.
Проект зарегистрировали 2 июля.
Текс законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.
Напомним:
- 14 мая Верховная Рада приняла закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
- 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".
Украинская правда
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