В Раде появился проект закона против мата

1385 просмотров
Среда, 3 июля 2019, 08:50

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию".

Автором законодательной инициативы против матерных слов выступила нардеп Ольга Богомолец.

Проект зарегистрировали 2 июля.

Текс законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Напомним:

  • 14 мая Верховная Рада приняла закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: законодательство язык


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Польше раскрыли основные положения новой миграционной политики 30 июня 2019, 14:55
У Зеленского сказали, когда хотят изменений в Конституцию 28 июня 2019, 10:35
Решение КС не освободит всех подозреваемых в госизмене и терроризме – глава суда 27 июня 2019, 12:15
Все новости
Главные новости
Аваков написал ЦИК письмо: Клюев не жил в Украине с 2014-го
Канада добавила Украину в список для закупки канадского оружия
В РФ окончательные обвинения выдвинули уже 13 украинским морякам - адвокат
ЦИК может пересмотреть решение о регистрации Клюева и Шария
Все новости
Медицина

Как и зачем меняется медицина Светловодска

Опыт

9 лет с болезнью Лайма. Личный опыт

Культура

История украинца и самого быстрого пианиста мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів