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Долой мат: в Раде появился проект закона

Среда, 3 июля 2019, 08:50

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию".

Автором законодательной инициативы против матерных слов выступила нардеп Ольга Богомолец.

Проект зарегистрировали 2 июля.

Текс законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Напомним:

  • 14 мая Верховная Рада приняла закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Украинская правда

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Темы: законодательствоязык
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