Близкий к Богдану экс-чиновник отдал себе же под застройку Рыбальский остров – СМИ

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Четверг, 4 июля 2019, 13:52

Близкий к команде президента Владимира Зеленского экс-чиновник Киевской горгосадминистрации Андрей Ваврыш во времена работы в мэрии подписывал документы, дали старт его будущей застройке.

Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом" со ссылкой на копии документов, которые есть в их распоряжении.

Речь идет о договоре на разработку детального плана территории Рыбальского полуострова в Киеве, подписанном в конце июля 2015 года.

Журналисты отмечают, что именно этот план сделал строительство жилого комплекса "Рыбальський" в пределах улиц Электриков и Набережнорыбальськой.

Девелопером этой застройки является Saga Development, работающий под руководством Вавриша и принадлежит "глухой" панамской компании.

В 2015 году, через две недели после того как городской голова Киева Виталий Кличко посоветовал Вавришу "писать заявление об увольнении" из Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, тот подписал договор на разработку ДПТ Рыбальского от мэрии.

Исполнителем разработки стало ООО "Терра Проджект", которая в настоящее время тесно сотрудничает с Saga, а инвестором разработки – ООО "Межрегиональный центр технической инвентаризации", которым на тот момент руководил Дмитрий Овсий.

Овсий – юрист и представитель самого Андрея Вавриша в судах. Вместе с тем, Овсий является руководителем и совладельцем ряда компаний в партнерстве с панамской компанией "Тревор Бизнес С.А.". Она сейчас выступает владельцем Saga Development.

"Соответственно, экс-чиновник, работая в профильном Департаменте, через родственные компании фактически готовил свою же будущую застройку", – говорять журналисты.

Уже разработанный детальный план территории Рыбальского в дальнейшем стал предметом рассмотрения в судах – за якобы несоответствие Генплана Киева и отсутствие общественных слушаний по этому вопросу. Правда, это мнение поддержал только суд первой инстанции. Законной застройку полуострова признал Верховный суд. Народный депутат Юрий Левченко, который выступал истцом в этом деле, заявил тогда о фальсификации доказательств.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Андрей Ваврыш начал активно появляться в СМИ. Журналисты утверждают, что это может объясняться тем, что Ваврыш близок к руководителю Офиса президента Богдана.

Ваврыш и Богдан
Ваврыш и Богдан

Кроме того, отмечается, что несколько недель назад Ваврыш "засветился" на встрече с Зеленским и Богданом, во время которой обсуждался будущий переезд Офиса с Банковой на Европейскую площадь в Киеве.

Напомним:

  • На участке на территории завода "Арсенал", переданном в пользование Генпрокуратуре под промышленность, построят жилой дом компании, также связанные с Вавришем.
  • Богдан заявлял, что Ваврыш не является его бизнес-партнером.

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Темы: Богдан Зеленский Киев строительство земля


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