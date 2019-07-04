Близкий к Богдану экс-чиновник отдал себе же под застройку Рыбальский остров – СМИ
Близкий к команде президента Владимира Зеленского экс-чиновник Киевской горгосадминистрации Андрей Ваврыш во времена работы в мэрии подписывал документы, дали старт его будущей застройке.
Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом" со ссылкой на копии документов, которые есть в их распоряжении.
Речь идет о договоре на разработку детального плана территории Рыбальского полуострова в Киеве, подписанном в конце июля 2015 года.
Журналисты отмечают, что именно этот план сделал строительство жилого комплекса "Рыбальський" в пределах улиц Электриков и Набережнорыбальськой.
Девелопером этой застройки является Saga Development, работающий под руководством Вавриша и принадлежит "глухой" панамской компании.
В 2015 году, через две недели после того как городской голова Киева Виталий Кличко посоветовал Вавришу "писать заявление об увольнении" из Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, тот подписал договор на разработку ДПТ Рыбальского от мэрии.
Исполнителем разработки стало ООО "Терра Проджект", которая в настоящее время тесно сотрудничает с Saga, а инвестором разработки – ООО "Межрегиональный центр технической инвентаризации", которым на тот момент руководил Дмитрий Овсий.
Овсий – юрист и представитель самого Андрея Вавриша в судах. Вместе с тем, Овсий является руководителем и совладельцем ряда компаний в партнерстве с панамской компанией "Тревор Бизнес С.А.". Она сейчас выступает владельцем Saga Development.
"Соответственно, экс-чиновник, работая в профильном Департаменте, через родственные компании фактически готовил свою же будущую застройку", – говорять журналисты.
Уже разработанный детальный план территории Рыбальского в дальнейшем стал предметом рассмотрения в судах – за якобы несоответствие Генплана Киева и отсутствие общественных слушаний по этому вопросу. Правда, это мнение поддержал только суд первой инстанции. Законной застройку полуострова признал Верховный суд. Народный депутат Юрий Левченко, который выступал истцом в этом деле, заявил тогда о фальсификации доказательств.
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Андрей Ваврыш начал активно появляться в СМИ. Журналисты утверждают, что это может объясняться тем, что Ваврыш близок к руководителю Офиса президента Богдана.
Кроме того, отмечается, что несколько недель назад Ваврыш "засветился" на встрече с Зеленским и Богданом, во время которой обсуждался будущий переезд Офиса с Банковой на Европейскую площадь в Киеве.
Напомним:
- На участке на территории завода "Арсенал", переданном в пользование Генпрокуратуре под промышленность, построят жилой дом компании, также связанные с Вавришем.
- Богдан заявлял, что Ваврыш не является его бизнес-партнером.