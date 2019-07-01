Глава Офиса президента, адвокат Андрей Богдан заявляет, что бывший замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов – его многолетний друг, а 80% сегодняшнего политикума – его бывшие клиенты.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос о возможном влиянии его клиентов на его текущую политическую жизнь.

"Я дистанциируюсь от любого коннекта. 80% действующего политикума – это мои бывшие клиенты. Даже Петр Алексеевич, я с ним познакомился в штабе "Нашей Украины" в 2004 году на президентских выборах", - рассказал Богдан.

Он добавил, что сейчас никак не влияет ни на их бизнес, ни на политическую жизнь своих бывших клиентов, но не знает, будут ли они как-то влиять на его политическую жизнь.

При этом он уверяет, что его друг Портнов не сможет занять должность при этой власти, потому что президент Владимир Зеленский против.

"Это было бы неправильное политическое решение, мы не может себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг", - рассказал Богдан.

Он также добавил, что заявления Портнова в правоохранительные органы относительно пятого президента Петра Порошенко не согласовывались с ним.

"Это самодеятельность Портнова. Я не знаю материалов этих заявлений, но я думаю, там очень много всего по делу", - сказал Богдан.

Он также отметил, что и его бывший клиент Юрий Луценко не должен оставаться генпрокурором.

"Мы не имеем конституционных полномочий его уволить. Несмотря на это, мы подали политическое заявление в Верховную раду с требованием его уволить, оно там лежит без рассмотрения", - сказал глава ОП.

Он также заявил, что бывший начальник Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Ваврыш не является его бизнес-партнером.

"Нет. Я ему помогал во многих случаях юридическими советами. Но материально я никак не вовлечен в его проекты", - подытожил Богдан.

Напомним: