Смешко говорит, что готов идти в коалицию со "Слугой народа"

1838 просмотров
Четверг, 4 июля 2019, 15:08

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявил, что в случае прохода в Верховную Раду его партия готова к коалиции с президентской партией "Слуга народа".

Об этом он сказал в интервью голове своего штаба Дмитрию Гордону.

На вопрос, как он относится к коалиции с "Слугой народа", Смешко ответил "положительно".

"Единственное – надо объединяться на базе стратегии, плана действий, общего понимания, что нужно не просто стать во главе", - добавил он.

Также Смешко сказал, что во время второго тура президентских выборов поддерживал Владимира Зеленского.

"Очевидно, в то время меньшим злом был тот, кто стал президентом", - сказал он.

Читайте также: "Я сказал Смешко:" Если вы не пойдете, пойду я ... "- Дмитрий Гордон

Напомним:

  • Основатель интернет-издание "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.
  • Согласно последним опросам партия Смешко находится на грани 5% барьера.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Смешко виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Партия Смешко поведет на выборы пресс-секретаря Пограничной службы 26 июня 2019, 08:51
Рейтинги партий Порошенко и Смешко падают: свежий опрос 21 июня 2019, 15:44
Новая социология: лидер укрепил позицию, барьер преодолевает Смешко 14 июня 2019, 11:21
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" теряет позиции, "Голос" и "Батькивщина" сравнялись - свежий рейтинг
На переезд Зеленского в Украинский дом нужно 300 млн и 1 год
Коломойский заявил, что война на Донбассе — "внутренний конфликт"
Социологи заметили падение рейтинга "Слуги народа"
Все новости
здоровье

Чем вредит кофе, от чего оно спасает и сколько его лучше пить

мнение

Научные аргументы, почему вам надо завести собаку

Медицина

Как и зачем меняется медицина Светловодска

Поиск по сайту
Архив
Весь архів