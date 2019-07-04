Смешко говорит, что готов идти в коалицию со "Слугой народа"

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявил, что в случае прохода в Верховную Раду его партия готова к коалиции с президентской партией "Слуга народа".

Об этом он сказал в интервью голове своего штаба Дмитрию Гордону.

На вопрос, как он относится к коалиции с "Слугой народа", Смешко ответил "положительно".

"Единственное – надо объединяться на базе стратегии, плана действий, общего понимания, что нужно не просто стать во главе", - добавил он.

Также Смешко сказал, что во время второго тура президентских выборов поддерживал Владимира Зеленского.

"Очевидно, в то время меньшим злом был тот, кто стал президентом", - сказал он.

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Напомним: