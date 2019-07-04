Смешко говорит, что готов идти в коалицию со "Слугой народа"
Четверг, 4 июля 2019, 15:08
Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявил, что в случае прохода в Верховную Раду его партия готова к коалиции с президентской партией "Слуга народа".
Об этом он сказал в интервью голове своего штаба Дмитрию Гордону.
На вопрос, как он относится к коалиции с "Слугой народа", Смешко ответил "положительно".
"Единственное – надо объединяться на базе стратегии, плана действий, общего понимания, что нужно не просто стать во главе", - добавил он.
Также Смешко сказал, что во время второго тура президентских выборов поддерживал Владимира Зеленского.
"Очевидно, в то время меньшим злом был тот, кто стал президентом", - сказал он.
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Напомним:
- Основатель интернет-издание "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.
- Согласно последним опросам партия Смешко находится на грани 5% барьера.