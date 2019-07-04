Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий

Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий.

Об этом сообщила председатель Ценральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания в четверг.

"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов", - сказала она.

Слипачук добавила, что ЦИК будет обжаловать это решение.

Напомним: