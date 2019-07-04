Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий

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Четверг, 4 июля 2019, 18:53
Фото: Радио Свобода

Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий.

Об этом сообщила председатель Ценральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания в четверг.

"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов", - сказала она.

Слипачук добавила, что ЦИК будет обжаловать это решение.

Напомним:

  • 26 июня ЦВК провела жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. В жеребьевке приняли участие 21 партия.
  • 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил".
  • 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.
  • 30 июня ЦИК внесла партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22.

Александр Шумилин, УП

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Темы: ЦИК виборы


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