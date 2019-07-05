Путин требует отмены блокады оккупированного Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передают "РИА Новости".

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит", – заявил Путин.

"Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины", – добавил он.

Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", – настаивает российский президент.

Владимир Путин считает, что европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на Россию.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/F5G5uFcggq — ТАСС (@tass_agency) 5 липня 2019 р.

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