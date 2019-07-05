Путин требует отмены блокады оккупированного Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".
Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передают "РИА Новости".
"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит", – заявил Путин.
"Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины", – добавил он.
Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", – настаивает российский президент.
Владимир Путин считает, что европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на Россию.— ТАСС (@tass_agency) 5 липня 2019 р.
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/F5G5uFcggq
Напомним:
- Второй президент Украины, представитель страны в ТКГ Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
- По словам Кучмы, Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО временное ограничение на перемещение товаров.
- Позже Кучма заявил, что Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле.
- Затем спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса на заседании в Минске подняли представители ОРДЛО.