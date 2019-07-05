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Путин требует отмены блокады оккупированного Донбасса

Пятница, 5 июля 2019, 07:07
Путин требует отмены блокады оккупированного Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передают "РИА Новости".

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит", – заявил Путин.

"Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины", – добавил он.

Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", – настаивает российский президент.

Напомним:

  • Второй президент Украины, представитель страны в ТКГ Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
  • По словам Кучмы, Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО временное ограничение на перемещение товаров.
  • Позже Кучма заявил, что Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле.
  • Затем спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса на заседании в Минске подняли представители ОРДЛО.

Темы: ПутинДонбассблокада
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