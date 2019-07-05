Штаб "Слуги народа" учит кандидатов, как избегать неудобных вопросов
Штаб партии "Слуга народа" проводит для своих кандидатов в нардепы групповые тренировки, чтобы научить, как общаться с журналистами и избегать неудобных вопросов.
Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Новые партии на выборах. Кто и чем занимается в штабах "Слуги народа" и "Голоса"".
По данным журналиста, в День Конституции "Слуга народа" собрала списочников, где их "скиллы прокачивали" штабные юристы, журналисты и диджитал-офис.
"В течение нескольких часов их учили, как вести себя с журналистами: правильно общаться, отвечать на неудобные вопросы или избегать их, менять тему разговора", - говорится в статье.
Также СММникы объясняли будущим депутатам, какими в идеале должны быть их страницы в соцмедиа, просили воздержаться от политических шуток, критики оппонентов в Фейсбуке.
Кроме того, кандидатам рекомендовали внимательно просмотреть историю своих постов, чтобы случайно ни у кого не нашли эротических фото или грубых высказываний.
Сообщается, на парламентских выборах перед партией "Слуга народа" стоят две важные задачи: мобилизовать электорат прийти на участки в разгар сезона отпусков и собрать разных кандидатов cо списка в единую команду.
Именно для этого проводят групповые тренировки, разрабатывают новые мотивировочные видеоролики и устраивают агитационные туры, где кандидаты первой двадцатки ездят по стране и со сцены призывают людей приходить на участки 21 июля.
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Напомним:
- Ранее глава партии "Голос" Юлия Клименко рассказала, что партия учит своих кандидатов, чтобы они смогла работать в парламенте с первого же дня после принесения присяги.
- "У нас есть каждую неделю минимум 3-4 дня, где мы имеем специализированные лекции. Например, публичные финансы, бюджетирование, государственный долг, как работает регламент Верховной Рады... Мы делаем методички, мы делаем то, что называется факт-бук, где каждому кандидату прописано, какой у нас ВВП и т.д., чтобы человек приходил и знала, о чем он должна говорить", - говорила она.
- Клименко также отмечала, что на их тренинги она приглашала и кандидатов от "Слуги народа".
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