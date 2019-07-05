Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб "Слуги народа" учит кандидатов, как избегать неудобных вопросов

Пятница, 5 июля 2019, 11:32

Штаб партии "Слуга народа" проводит для своих кандидатов в нардепы групповые тренировки, чтобы научить, как общаться с журналистами и избегать неудобных вопросов.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Новые партии на выборах. Кто и чем занимается в штабах "Слуги народа" и "Голоса"".

По данным журналиста, в День Конституции "Слуга народа" собрала списочников, где их "скиллы прокачивали" штабные юристы, журналисты и диджитал-офис.

"В течение нескольких часов их учили, как вести себя с журналистами: правильно общаться, отвечать на неудобные вопросы или избегать их, менять тему разговора", - говорится в статье.

Также СММникы объясняли будущим депутатам, какими в идеале должны быть их страницы в соцмедиа, просили воздержаться от политических шуток, критики оппонентов в Фейсбуке.

Кроме того, кандидатам рекомендовали внимательно просмотреть историю своих постов, чтобы случайно ни у кого не нашли эротических фото или грубых высказываний.

Сообщается, на парламентских выборах перед партией "Слуга народа" стоят две важные задачи: мобилизовать электорат прийти на участки в разгар сезона отпусков и собрать разных кандидатов cо списка в единую команду.

Именно для этого проводят групповые тренировки, разрабатывают новые мотивировочные видеоролики и устраивают агитационные туры, где кандидаты первой двадцатки ездят по стране и со сцены призывают людей приходить на участки 21 июля.

Читайте также: "Кого украинцы проводят в Раду по спискам. Моделирование"

Напомним:

  • Ранее глава партии "Голос" Юлия Клименко рассказала, что партия учит своих кандидатов, чтобы они смогла работать в парламенте с первого же дня после принесения присяги.
  • "У нас есть каждую неделю минимум 3-4 дня, где мы имеем специализированные лекции. Например, публичные финансы, бюджетирование, государственный долг, как работает регламент Верховной Рады... Мы делаем методички, мы делаем то, что называется факт-бук, где каждому кандидату прописано, какой у нас ВВП и т.д., чтобы человек приходил и знала, о чем он должна говорить", - говорила она.
  • Клименко также отмечала, что на их тренинги она приглашала и кандидатов от "Слуги народа".

Украинская правда
Темы: Слуга народаСМИвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Слуга народа
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Под присмотром "слуг народа". Как в больницах Киевщины распределяют миллионы и воюют за влияние и при чем здесь Дубинский
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: