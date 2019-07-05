Штаб "Слуги народа" учит кандидатов, как избегать неудобных вопросов

Штаб партии "Слуга народа" проводит для своих кандидатов в нардепы групповые тренировки, чтобы научить, как общаться с журналистами и избегать неудобных вопросов.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Новые партии на выборах. Кто и чем занимается в штабах "Слуги народа" и "Голоса"".

По данным журналиста, в День Конституции "Слуга народа" собрала списочников, где их "скиллы прокачивали" штабные юристы, журналисты и диджитал-офис.

"В течение нескольких часов их учили, как вести себя с журналистами: правильно общаться, отвечать на неудобные вопросы или избегать их, менять тему разговора", - говорится в статье.

Также СММникы объясняли будущим депутатам, какими в идеале должны быть их страницы в соцмедиа, просили воздержаться от политических шуток, критики оппонентов в Фейсбуке.

Кроме того, кандидатам рекомендовали внимательно просмотреть историю своих постов, чтобы случайно ни у кого не нашли эротических фото или грубых высказываний.

Сообщается, на парламентских выборах перед партией "Слуга народа" стоят две важные задачи: мобилизовать электорат прийти на участки в разгар сезона отпусков и собрать разных кандидатов cо списка в единую команду.

Именно для этого проводят групповые тренировки, разрабатывают новые мотивировочные видеоролики и устраивают агитационные туры, где кандидаты первой двадцатки ездят по стране и со сцены призывают людей приходить на участки 21 июля.

Читайте также: "Кого украинцы проводят в Раду по спискам. Моделирование"

Напомним: