ГПУ хочет арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом "Украинской правде" сообщил 5 июля руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк

"Это обязанность следователя. Здесь вариантов нет: если статья предусматривает конфискацию, то следователь обязан через суд принять меры для ареста имущества. Всего имеющегося, не только того, что охватывается суммой убытков", – пояснил Горбатюк.

Он подтвердил, что речь идет об обвинении Ющенко в растрате 540 миллионов гривен.

Горбатюк уточнил, что ходатайство подано в Печерский районный суд Киева, отметив, что заседание по этому делу еще не назначено.

Напомним: