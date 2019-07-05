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ГПУ хочет арестовать имущество Ющенко

Пятница, 5 июля 2019, 11:41
ГПУ хочет арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом "Украинской правде" сообщил 5 июля руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк

"Это обязанность следователя. Здесь вариантов нет: если статья предусматривает конфискацию, то следователь обязан через суд принять меры для ареста имущества. Всего имеющегося, не только того, что охватывается суммой убытков", – пояснил Горбатюк.

Он подтвердил, что речь идет об обвинении Ющенко в растрате 540 миллионов гривен.

Горбатюк уточнил, что ходатайство подано в Печерский районный суд Киева, отметив, что заседание по этому делу еще не назначено.

Напомним:

  • Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.
  • Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры. Он был на допросе в ГПУ.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЮщенкоЯнуковичГенпрокуратура
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