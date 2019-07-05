ГПУ хочет арестовать имущество Ющенко

1349 просмотров
Пятница, 5 июля 2019, 11:41

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом "Украинской правде" сообщил 5 июля руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк

"Это обязанность следователя. Здесь вариантов нет: если статья предусматривает конфискацию, то следователь обязан через суд принять меры для ареста имущества. Всего имеющегося, не только того, что охватывается суммой убытков", – пояснил Горбатюк.

Он подтвердил, что речь идет об обвинении Ющенко в растрате 540 миллионов гривен.

Горбатюк уточнил, что ходатайство подано в Печерский районный суд Киева, отметив, что заседание по этому делу еще не назначено.

Напомним:

  • Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.
  • Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры. Он был на допросе в ГПУ.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Ющенко Янукович Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело против Ющенко: экс-президент нашел у следствия конфликт интересов на $1 млн 13 июня 2019, 12:16
Ющенко на обвинения в хищении: "Не вижу повода прятаться" 6 июня 2019, 13:07
Хищение "Межигорья": Ющенко уже приходил в ГПУ после подозрения 6 июня 2019, 12:56
Все новости
Главные новости
ГПУ хочет арестовать имущество Ющенко
Зеленский обновил руководство СБУ
Бубку обвинили в получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр
Путин требует отмены блокады оккупированного Донбасса
Все новости
мода

7 собак до и после стрижки

психология

Как правильно "выключать" мозг

социум

Первый в Украине театр для младенцев: как посетить и поддержать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів