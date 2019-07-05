Вакарчук заявил, что может прекратить концерты на властной должности

Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который ведет в Верховную Раду партию "Голос", планирует давать концерты, если будет работать в парламенте, но не на государственной должности.

"Если буду в законодательной власти, то да (буду продолжать концертный график – ред.). Закон это позволяет", – сказал он в интервью "Радио Свобода".

"Если это будет исполнительная власть, то очень сомневаюсь, потому что, думаю, не очень будет времени для этого", – добавил Вакарчук.

Певец сказал, что музыка позволяет ему "быть аутентичным", настоящим. По его мнению, именно аутентичности "страшно не хватает старым украинским политикам".

"Я хотел бы, чтобы "Голос" продолжал жить не то, что без меня, а не со мной как единоличным лидером, уже через год, как мы начнем нашу работу, уже после местных выборов", – заявил Вакарчук.

"Я понимаю, что я – локомотив в определенном смысле, я понимаю, что я лицо. Но нам надо отказываться от практики лидеров партий", – добавил он.

На упреки о том, что его концерты являются агитацией, Вакарчук заявил, что его группа давала бесплатные концерты в разных регионах, когда людям там нужна была поддержка.

"Если концерт "Океана Эльзы" является агитацией, то это агитация за качественную украинскую европейскую музыку, и мы готовы их делать сколько угодно", – сказал он.

Вакарчук также заверил, что идет в политику не из карьерных или корыстных соображений.

"Вы что, думаете, что я иду на выборы в Верховную Раду потому, что вдруг мне захотелось политической карьеры? У меня все хорошо в жизни. Я получил признание людей. Большое количество людей меня любит и поддерживает за то, что я делал . я получаю удовольствие от той работы, которую я делаю", – сказал солист "Океана Эльзы".

"Более того, мне кажется, я один из немногих в этой стране, кто может честно сказать, что я заработал достаточно приличные деньги, могу показать, как, откуда и спокойно сплю ночью. Какая причина для меня идти в политику, кроме того, чтобы что-то изменить?", – сказал он

"Единственная моя амбиция – это изменения к лучшему страны", – заверил Вакарчук.

Он утверждает, что хочет принести в украинскую политику "новые правила".

"Старая политика должна уйти, а должна появиться новая. Новая политика – это утверждать с телеканалов, на встречах с избирателями, записывать в свои программы только то, в чем ты уверен, что ты готов обещать. Очень ответственная вещь – сегодня что-то заявить", – сказал Вакарчук.

"Если бы мы верили старым политикам, которые идут в Верховную Раду, то, возможно, я туда не шел бы", – заявил он.

По сравнению с походом в парламент в 2007 году, Вакарчук объяснил, что тогда был "белой вороной" в чужой команде, а теперь имеет "собственную мощную команду", которая хочет что-то изменить.