На задержанном возле Гибралтара танкере есть украинцы

На борту иранского нафтотанкера Grace 1, который направлялся в Сирию и был задержан в четверг возле Гибралтара, есть украинцы.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя властей Гибралтара, передает "Европейская правда".

По его словам, экипаж танкера находится все время на борту и в основном состоит из индийцев, однако там также есть пакистанцы и украинцы.

Вместе с тем он не уточнил количество украинцев.

Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины.

Кроме того, заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич обратился в полицию, таможенные органы и капитанию Гибралтара с просьбой подтвердить наличие граждан Украины среди членов экипажа. Ему ответили, что правоохранительные органы рассматривают членов экипажа танкера свидетелями по делу, а не правонарушителями.

Напомним: