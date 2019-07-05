На задержанном возле Гибралтара танкере есть украинцы

На борту иранского нафтотанкера Grace 1, который направлялся в Сирию и был задержан в четверг возле Гибралтара, есть украинцы.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя властей Гибралтара, передает "Европейская правда".

По его словам, экипаж танкера находится все время на борту и в основном состоит из индейцев, однако там также есть пакистанцы и украинцы.

Вместе с тем он не уточнил количество украинцев.

Напомним: