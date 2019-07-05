На задержанном возле Гибралтара танкере есть украинцы
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Пятница, 5 июля 2019, 19:59
На борту иранского нафтотанкера Grace 1, который направлялся в Сирию и был задержан в четверг возле Гибралтара, есть украинцы.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя властей Гибралтара, передает "Европейская правда".
По его словам, экипаж танкера находится все время на борту и в основном состоит из индейцев, однако там также есть пакистанцы и украинцы.
Вместе с тем он не уточнил количество украинцев.
Напомним:
- Супертанкер Grace 1 задержали рано утром в четверг полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев, что является драматическим шагом, который может обострить конфронтацию между Западом и Ираном.
- Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейские власти захватили танкер за якобы нарушение санкций против Сирии, которые действуют с 2011 года.
- Испания заявила, что Гибралтар задержал Grace 1 после запроса Соединенных Штатов к Великобритании.
- Командир иранской революционной гвардии пригрозил в пятницу захватить британский корабль в ответ на задержание иранского супертанкера.
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