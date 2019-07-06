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Закончился пятилетний срок запрета на въезд в Крым Чубарову

Суббота, 6 июля 2019, 07:04

5 июля прошло ровно пять лет с тех пор российские власти запретили председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову въезд в аннексированный Крым.

Об этом Чубаров написал в facebook, пишет Радио Свобода.

"Сегодня заканчивается пятилетний "запрет" органов России, страны-оккупанта на мой въезд в Крым ... Казалось бы, можно поехать домой, обнять маму, близких ... Но и здесь российские оккупанты уже подготовились, заочно приговорив к аресту за якобы совершение мной некоторых "преступлений против основ конституционного строя и безопасности Российского государства", - сообщил он.

5 июля 2014-го, когда Чубаров возвращался на остров с выездного заседания Меджлиса на Херсонщине, российские силовики запретили ему въезд на пять лет. На админгранице с полуостровом Чубарова встречала тогдашний российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она зачитала ему предупреждение "о недопустимости экстремистской деятельности", после чего российские пограничники вручили главе Меджлиса сообщение о запрете на въезд на территорию России на 5 лет.

С тех пор Чубаров не делал попыток въехать в Крым.

В мае 2015 Поклонская изменила свою позицию и заявила, что ждет председателя Меджлиса на полуострове. Но не потому, что передумала на счет запрета на въезд, а в связи с тем, что ФСБ России открыла против Чубарова уголовное дело за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Через пол года Киевский районный суд Симферополя, подконтрольный России, заочно арестовал председателя Меджлиса после соответствующего ходатайства ФСБ.

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