Воскресенье в Украине пройдет со шквалами и грозами

7 июля в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы, на Прикарпатье и Закарпатье - значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с, 8 июля дожди и грозы переместятся на юг, восток и юго-восток страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во второй половине 7 июля и в течение 8 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1 м над уровнями без негативных последствий.

прогноз погоды на 7 июля Прогноз погоды на 8 июля

На горных притоках Днестра возможно формирование быстрых локальных дождевых паводков с резким повышением уровней воды, 7 июля при ливневых дождях возможно формирование значительного местного и силового стока.

Кроме того, 7 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья - чрезвычайный уровень пожарной опасности.