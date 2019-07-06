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Воскресенье в Украине пройдет со шквалами и грозами

Суббота, 6 июля 2019, 21:34

7 июля в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы, на Прикарпатье и Закарпатье - значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с, 8 июля дожди и грозы переместятся на юг, восток и юго-восток страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во второй половине 7 июля и в течение 8 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1 м над уровнями без негативных последствий.

 
прогноз погоды на 7 июля 
 
Прогноз погоды на 8 июля

На горных притоках Днестра возможно формирование быстрых локальных дождевых паводков с резким повышением уровней воды, 7 июля при ливневых дождях возможно формирование значительного местного и силового стока.

Кроме того, 7 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погода
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