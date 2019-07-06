Воскресенье в Украине пройдет со шквалами и грозами
7 июля в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы, на Прикарпатье и Закарпатье - значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с, 8 июля дожди и грозы переместятся на юг, восток и юго-восток страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Во второй половине 7 июля и в течение 8 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1 м над уровнями без негативных последствий.
На горных притоках Днестра возможно формирование быстрых локальных дождевых паводков с резким повышением уровней воды, 7 июля при ливневых дождях возможно формирование значительного местного и силового стока.
Кроме того, 7 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья - чрезвычайный уровень пожарной опасности.