Данилюк подтвердил претензии на пост премьер-министра

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подтвердил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.

Об этом он заявил интервью ТСН.

На вопрос журналистки, интересует его в перспективе должность главы правительства, Данилюк ответил утвердительно.

"Не буду врать, что меня это не интересует", - сказал он.

Данилюк заявил также, что у него с действующим премьером Владимиром Гройсманом возникал конфликт из-за руководства ДФС.

"Я воспринимал его желание стать независимым премьер-министром, но я не воспринимал, что из-за этого он шел на определенные уступки. Например, с Государственной фискальной службой. Назначить человека, который приближен к нему и который будет работать коррупционно. И когда я пытался его сбить - возникал конфликт", - рассказал он.

Напомним: