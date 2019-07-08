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Данилюк подтвердил претензии на пост премьер-министра

Понедельник, 8 июля 2019, 03:46

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подтвердил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.

Об этом он заявил интервью ТСН.

На вопрос журналистки, интересует его в перспективе должность главы правительства, Данилюк ответил утвердительно.

"Не буду врать, что меня это не интересует", - сказал он.

Данилюк заявил также, что у него с действующим премьером Владимиром Гройсманом возникал конфликт из-за руководства ДФС.

"Я воспринимал его желание стать независимым премьер-министром, но я не воспринимал, что из-за этого он шел на определенные уступки. Например, с Государственной фискальной службой. Назначить человека, который приближен к нему и который будет работать коррупционно. И когда я пытался его сбить - возникал конфликт", - рассказал он.

Напомним:

  • 22 мая Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Темы: Александр Данилюк
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