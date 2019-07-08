Данилюк подтвердил претензии на пост премьер-министра

53 просмотра
Понедельник, 8 июля 2019, 03:46

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подтвердил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.

Об этом он заявил интервью ТСН.

На вопрос журналистки, интересует его в перспективе должность главы правительства, Данилюк ответил утвердительно.

"Не буду врать, что меня это не интересует", - сказал он.

Данилюк заявил также, что у него с действующим премьером Владимиром Гройсманом возникал конфликт из-за руководства ДФС.

"Я воспринимал его желание стать независимым премьер-министром, но я не воспринимал, что из-за этого он шел на определенные уступки. Например, с Государственной фискальной службой. Назначить человека, который приближен к нему и который будет работать коррупционно. И когда я пытался его сбить - возникал конфликт", - рассказал он.

Напомним:

  • 22 мая Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Данилюк


powered by lun.ua
Материалы по теме
Данилюк: Зеленский быстро вырос как политик 3 июля 2019, 12:04
Секретарь СНБО: Влияния Коломойского на Зеленского не вижу 3 июля 2019, 11:35
Александр Данилюк: Зеленский апеллирует к людям, а Порошенко всегда говорил "мои люди" 3 июля 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Партии "ЕС" и "Голос" ждут реакции от Зеленского и СБУ на телемост между каналами Кремля и Медведчука
Российские пропагандисты анонсировали телемост с каналом Медведчука: "Надо поговорить"
Украина обратилась к США с запросом о военном оборудовании. Штаты рассматривают
Зеленский и Туск в Станице Луганской зашли вглубь зоны разведения
Все новости
семья

10 ежедневных привычек, которые усилят вашу связь с ребенком

Фото

Как упоминание об умершей девушке сделало одну свадьбу уникальной

язык

Что стоит знать о "дематюкизации" языка

Поиск по сайту
Архив
Весь архів