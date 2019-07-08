Тымчук был в депрессии, угрожал убить себя и застрелился – гражданская жена
Источник: материалы расследования
Гражданская жена народного депутата Дмитрия Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам.
Из материалов дела: "Достал пистолет и угрожал себя убить. Она (сожительница – УП) отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако, около 12.00 Тымчук себя застрелил".
Детали: В момент выстрела женщина была в комнате рядом с Тымчуком.
По ее словам, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии. Во время разговоров Тимчук высказывал суицидальные намерения.
О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно.
Почему это важно: После гибели Тымчука его однопартиец Антон Геращенко писал, что нардеп застрелился при чистке наградного оружия. Во фракции "Народный фронт" также не исключали, что народного избранника убили.
История вопроса:
- 19 июня в Киеве нашли мертвым координатора группы "Информационный сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.
- "Народофронтовец" Антон Геращенко сначала написал, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия, однако позже удалил этот пост.
- Следствие рассматривает самоубийство основной версией.
- Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб депутат от НФ Дмитрий Тымчук, и не исключает, что парламентария могли убить.