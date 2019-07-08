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Тымчук был в депрессии, угрожал убить себя и застрелился – гражданская жена

Понедельник, 8 июля 2019, 11:39

Источник: материалы расследования

Гражданская жена народного депутата Дмитрия Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам.

Из материалов дела: "Достал пистолет и угрожал себя убить. Она (сожительница – УП) отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако, около 12.00 Тымчук себя застрелил".

Детали: В момент выстрела женщина была в комнате рядом с Тымчуком.

По ее словам, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии. Во время разговоров Тимчук высказывал суицидальные намерения.

О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно.

Почему это важно: После гибели Тымчука его однопартиец Антон Геращенко писал, что нардеп застрелился при чистке наградного оружия. Во фракции "Народный фронт" также не исключали, что народного избранника убили.

История вопроса:

  • 19 июня в Киеве нашли мертвым координатора группы "Информационный сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.
  • "Народофронтовец" Антон Геращенко сначала написал, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия, однако позже удалил этот пост.
  • Следствие рассматривает самоубийство основной версией.
  • Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб депутат от НФ Дмитрий Тымчук, и не исключает, что парламентария могли убить.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Верховная Рада
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