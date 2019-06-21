В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука

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Пятница, 21 июня 2019, 00:36

Следствие рассматривает самоубийство основной версией гибели депутата Дмитрия Тымчука, тело которого с огнестрельным ранением нашли 19 июня.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - сказала Максимец.

По ее словам, официальную версию объявят после проведения всех следственных действий: допросов лиц, имеющих информацию о причине смерти депутата и получения результатов предназначенных судебных экспертиз - в частности, судебно-медицинской, баллистической и др.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева рассказала, что в день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.

"Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - заявили в прокуратуре.

Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было".

Напомним:

  • 19 июня в Киеве нашли мертвым координатора группы "Информационный сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.
  • Правоохранители не исключают версию убийства нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.
  • Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб депутат от НФ Дмитрий Тымчук, и не исключает, что парламентария могли убить.

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Темы: прокуратура


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