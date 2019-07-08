"Голос" пришел пикетировать NewsOne: "Нет - телемосту"

Активисты партии "Голос" во главе с лидером певцом Святославом Вакарчуком собрались под зданием телеканала "NewsOne", чтобы протестовать против запланированного телемоста с российским пропагандистским каналом "Россия 24".

Трансляцию с места событий вела пресс-служба партии "Голос" в Facebook.

"С агрессором надо говорить на языке санкций, международного давления и языком оружия. Украина не позволит врагу себя топтать", - сказал Вакарчук на акции протеста "Нет - информационной оккупации Украины".

Представители партии обратились в СНБО и СБУ с просьбой и требованием расследовать, каким образом нынешние владельцы холдинга "Новости" консолидировали в своих руках украинские каналы, которые стали рупором российской пропаганды.

"Мы хотим понимать, за какие деньги были приобретены эти каналы? Соответствует ли это официально декларируемому богатству, в частности, гражданина Тараса Козака, который из официальных источников является владельцем телеканала "NewsOne" и других телеканалов так называемого холдинга "Новости", проверить источники доходов, понять являются ли нарушениями языковых лицензий откровенные провокационные действия", - добавил Вакарчук.

Напомним: