"Голос" пришел пикетировать NewsOne: "Нет - телемосту"
Активисты партии "Голос" во главе с лидером певцом Святославом Вакарчуком собрались под зданием телеканала "NewsOne", чтобы протестовать против запланированного телемоста с российским пропагандистским каналом "Россия 24".
Трансляцию с места событий вела пресс-служба партии "Голос" в Facebook.
"С агрессором надо говорить на языке санкций, международного давления и языком оружия. Украина не позволит врагу себя топтать", - сказал Вакарчук на акции протеста "Нет - информационной оккупации Украины".
Представители партии обратились в СНБО и СБУ с просьбой и требованием расследовать, каким образом нынешние владельцы холдинга "Новости" консолидировали в своих руках украинские каналы, которые стали рупором российской пропаганды.
"Мы хотим понимать, за какие деньги были приобретены эти каналы? Соответствует ли это официально декларируемому богатству, в частности, гражданина Тараса Козака, который из официальных источников является владельцем телеканала "NewsOne" и других телеканалов так называемого холдинга "Новости", проверить источники доходов, понять являются ли нарушениями языковых лицензий откровенные провокационные действия", - добавил Вакарчук.
Напомним:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против анонсированного телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
- 8 июля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.