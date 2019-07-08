Дело Ефремова перенесли в Киев

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Понедельник, 8 июля 2019, 13:56

Источник: пресс-служба Верховного суда, адвокат Ефремова Евгений Солодко

Рассмотрение дела экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в совершении государственной измены, перенесли в Киев.

Пресс-служба Верховного суда в комментарии УП: "Апелляционную жалобу по поводу сроков содержания под стражей Ефремова будет рассматривать Киевский апелляционный суд. Такое решение сегодня вынес Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда".

Адвокат Ефремова Евгений Солодко в комментарии УП: "19 июня Ефремову продлили срок содержания под стражей до 17 августа. Накануне Конституционный суд отменил норму, по которой было невозможно оспаривать продолжение содержания под стражей, если дело находится в суде. Конечно, мы сразу этим воспользовались и направили жалобу в Луганский апелляционный суд".

"Но случилось так, что у них просто не хватает судей. Поэтому Луганский апелляционный суд направил представление в Верховный суд с просьбой определить другой апелляционный суд в стране, который будет рассматривать наше апелляционное дело. Определили, что будет рассматривать Киевский апелляционный суд".

"Когда это будет – неизвестно. Нужно определенное время. Я думаю, мы будем просить применить видеоконференцсвязь, потому что зачем его (Ефремова, – ред.) этапировать по такой жаре".

"Мы в апелляции написали, что оспариваем продолжение и говорим о том, что это политическое дело, изначально надуманное. Считаем, что никакая мера пресечения к Ефремову не должна применяться".

История вопроса:

  • 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержалипо подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
  • 1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.
  • В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, до 22 июня.
  • 19 июня Ефремову продлили меру пресечения до 17 августа.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Ефремов суд Киев


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