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Минский процесс: Зеленский внес кадровые изменения

Вторник, 9 июля 2019, 16:05
Минский процесс: Зеленский внес кадровые изменения

Президент Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

Об этом говорится в указе от 9 июля, обнародованном на сайте главы государства.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика", - говорится в документе.

Бессмертный представлял Украину в политической подгруппе ТКГ в 2015 году. В апреле 2016 вышел из Минского процесса.

Напомним:

  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Высказывания Кучмы о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и идея прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ" вызвали шквал критики.
  • 6 июня спикер президента Юлия Мендель отмечала, что Администрация президента Владимира Зеленского до 19 июня не будет обнародовать "дорожную карту" имплементации Минских соглашений, пока Украина не согласует ее с европейскими партнерами.
  • По состоянию на 9 июля "дорожная карта" не обнародована.
  • 19 июня Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияЗеленский
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