Минский процесс: Зеленский внес кадровые изменения

Президент Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

Об этом говорится в указе от 9 июля, обнародованном на сайте главы государства.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика", - говорится в документе.

Бессмертный представлял Украину в политической подгруппе ТКГ в 2015 году. В апреле 2016 вышел из Минского процесса.