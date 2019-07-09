Минский процесс: Зеленский внес кадровые изменения
Президент Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.
Об этом говорится в указе от 9 июля, обнародованном на сайте главы государства.
"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика", - говорится в документе.
Бессмертный представлял Украину в политической подгруппе ТКГ в 2015 году. В апреле 2016 вышел из Минского процесса.
Напомним:
- 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.
- Высказывания Кучмы о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и идея прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ" вызвали шквал критики.
- 6 июня спикер президента Юлия Мендель отмечала, что Администрация президента Владимира Зеленского до 19 июня не будет обнародовать "дорожную карту" имплементации Минских соглашений, пока Украина не согласует ее с европейскими партнерами.
- По состоянию на 9 июля "дорожная карта" не обнародована.
- 19 июня Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.