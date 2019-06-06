У Зеленского пока не будут публиковать дорожную карту "Минска"

Администрация президента Владимира Зеленского до 19 июня не обнародует "дорожную карту" имплементации Минских соглашений, пока Украина не согласует ее с европейскими партнерами.

Об этом 6 июня сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

"Дорожную карту президента мы пока не делаем публичной. Во-первых, в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их заранее", - сказала Мендель.

По ее словам, сейчас обнародовать карту слишком рано, ведь это вопрос безопасности.

"Во-вторых, Украина должна согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в рамках Нормандского формата", - добавила она.

По словам пресс-секретаря Зеленского, до 19 июня карту не обнародуют.

"Сейчас перед Украиной стоят две важнейшие задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев", - добавила она.

Напомним: