У Зеленского пока не будут публиковать дорожную карту "Минска"

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Четверг, 6 июня 2019, 17:21

Администрация президента Владимира Зеленского до 19 июня не обнародует "дорожную карту" имплементации Минских соглашений, пока Украина не согласует ее с европейскими партнерами.

Об этом 6 июня сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

"Дорожную карту президента мы пока не делаем публичной. Во-первых, в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их заранее", - сказала Мендель.

По ее словам, сейчас обнародовать карту слишком рано, ведь это вопрос безопасности.

"Во-вторых, Украина должна согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в рамках Нормандского формата", - добавила она.

По словам пресс-секретаря Зеленского, до 19 июня карту не обнародуют.

"Сейчас перед Украиной стоят две важнейшие задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев", - добавила она.

Напомним:

  • В бывшей Администрации президента считали, что "Дорожная карта" имплементации Минских соглашений должна содержать четкие условия для назначения выборов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
  • ТКГ на следующем заседании в Минске обсудит предложение Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • По мнению экс-президента Петра Порошенко, "украинская сторона станет на колени", если снимет блокаду с оккупированных территорий.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие блокады с ОРДЛО подпадает под статью о финансировании терроризма.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашения Зеленский


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