Апелляционный суд отменил пересчет голосов на округе Пашинского

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Четверг, 1 августа 2019, 11:55

Апелляционный суд отменил решение житомирского суда о пересчете голосов в 64 округе, где в  Верховную Раду баллотировался Сергей Пашинский.

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге.

"Нашей сильной головной болью были вопросы, связанные с 64 окружной избирательной комиссией, где решением Житомирского окружного административного суда обязали сделать пересчет на всех 299 участковых избирательных комиссиях", – заявила она.

По словам главы ЦИК, это решение имело бы очень серьезное влияние на время и порядок подведения итогов парламентских выборов, потому что касалось как одномандатного избирательного округа, так и общегосударственного избирательного округа.

"Вчера Седьмой апелляционный административный суд отменил упомянутое решение Житомирского окружного административного суда. Очень тщательно было рассмотрено дело – все документы, все доказательства...", – сообщила Слипачук.

Дополняется...

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Темы: виборы ЦИК Пашинский Верховная Рада


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