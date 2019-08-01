Апелляционный суд отменил пересчет голосов на округе Пашинского

Апелляционный суд отменил решение житомирского суда о пересчете голосов в 64 округе, где в Верховную Раду баллотировался Сергей Пашинский.

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге.

"Нашей сильной головной болью были вопросы, связанные с 64 окружной избирательной комиссией, где решением Житомирского окружного административного суда обязали сделать пересчет на всех 299 участковых избирательных комиссиях", – заявила она.

По словам главы ЦИК, это решение имело бы очень серьезное влияние на время и порядок подведения итогов парламентских выборов, потому что касалось как одномандатного избирательного округа, так и общегосударственного избирательного округа.

"Вчера Седьмой апелляционный административный суд отменил упомянутое решение Житомирского окружного административного суда. Очень тщательно было рассмотрено дело – все документы, все доказательства...", – сообщила Слипачук.

По ее словам, апелляционный суд учел, что истец использовал все возможности судебного разбирательства для защиты собственных интересов, имел все возможности участвовать в выборах на равных условиях и не доказал наличия нарушения его прав, а "тот факт, что истец не достиг успеха не является свидетельством такого нарушения".

Также, по мнению суда, ситуация на округе не нарушает право на свободное волеизъявление народа при выборе в законодательный орган.

"Иногда наши кандидаты входят в ожесточенные юридические баталии просто потому, что они проиграли. И проиграли действительно по фактам", – прокомментировала Слипачук.

Глава ЦИК также сообщила, что 1 августа Центризбирком получил все 17 уточненных протоколов по общегосударственному избирательному округу и 44 уточненных протоколы по одномандатным.

"Сегодня ожидаем еще 2 протокола уточненных. На завтра у нас запланирована 50 комиссия, мы тоже ожидаем ее завтра с уточненным протоколом", – добавила она.

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