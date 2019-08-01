Суд дважды отказался арестовывать имущество Ющенко

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Четверг, 1 августа 2019, 12:16

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на решения суда

Печерский суд Киева дважды отказал следователю Генеральной прокуратуры в ходатайстве об аресте имущества бывшего президента Виктора Ющенко.

Детали: Суд отказался арестовать имущество Ющенко 9 июля, а затем еще 25 июля.

Следователь просил арестовать имущество Ющенко с целью обеспечения возможной его конфискации в будущем. Но суд не получил данных, что Ющенко пытается осуществить отчуждение своего имущества.

Среди имущества Ющенко, которое просили арестовать, – четыре земельных участка на территории Старобезрадичивськои сельсовета в Киевской области, половина из 17 участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением, жилой дом, с хозяйственными зданиями и сооружениями и еще один жилой дом.

Что было раньше: 24 мая 2019 года Ющенко составили письменное уведомление о подозрении в завладении госимуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением.

Речь идет о завладении комплексом отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье" по предварительному сговору группой лиц с премьер - министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК "Надра Украины".

Стоимость имущества оценивается в 540 млн грн. Но суд не получил никаких документов в подтверждение этого. Кроме того, в договорах мены между ООО "Мединвесттрейд" и "НАК" Надра Украины" указана стоимость 93 млн и 91,7 млн грн.

28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделено в отдельное производство.

Судья, принимавший решение 25 июля, считает, что поскольку после выделения материалов говорится об уголовном производстве 2019 года, то дело подследственное  НАБУ, а нарушение правил подследственности влечет за собой признание доказательств недопустимыми.

Кроме того, распоряжение президента Ющенко в 2007 году не отменено, а договор между ООО "Мединвесттрейд" и "НАК "Надра Украины" в 2007 году незаконным в судебном порядке не признавался.

История вопроса:

  • Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрениев растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.
  • Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры. Он уже был на допросе в ГПУ.
  • 5 июля стало известно, что Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко.

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Темы: Ющенко суд


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