Суд дважды отказался арестовывать имущество Ющенко
Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на решения суда
Печерский суд Киева дважды отказал следователю Генеральной прокуратуры в ходатайстве об аресте имущества бывшего президента Виктора Ющенко.
Детали: Суд отказался арестовать имущество Ющенко 9 июля, а затем еще 25 июля.
Следователь просил арестовать имущество Ющенко с целью обеспечения возможной его конфискации в будущем. Но суд не получил данных, что Ющенко пытается осуществить отчуждение своего имущества.
Среди имущества Ющенко, которое просили арестовать, – четыре земельных участка на территории Старобезрадичивськои сельсовета в Киевской области, половина из 17 участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением, жилой дом, с хозяйственными зданиями и сооружениями и еще один жилой дом.
Что было раньше: 24 мая 2019 года Ющенко составили письменное уведомление о подозрении в завладении госимуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением.
Речь идет о завладении комплексом отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье" по предварительному сговору группой лиц с премьер - министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК "Надра Украины".
Стоимость имущества оценивается в 540 млн грн. Но суд не получил никаких документов в подтверждение этого. Кроме того, в договорах мены между ООО "Мединвесттрейд" и "НАК" Надра Украины" указана стоимость 93 млн и 91,7 млн грн.
28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделено в отдельное производство.
Судья, принимавший решение 25 июля, считает, что поскольку после выделения материалов говорится об уголовном производстве 2019 года, то дело подследственное НАБУ, а нарушение правил подследственности влечет за собой признание доказательств недопустимыми.
Кроме того, распоряжение президента Ющенко в 2007 году не отменено, а договор между ООО "Мединвесттрейд" и "НАК "Надра Украины" в 2007 году незаконным в судебном порядке не признавался.
История вопроса:
- Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрениев растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.
- Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры. Он уже был на допросе в ГПУ.
- 5 июля стало известно, что Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко.