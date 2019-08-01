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ЦИК сообщила, когда могут быть окончательные результаты выборов

Четверг, 1 августа 2019, 13:47

Центральная избирательная комиссия ожидает, что подведет окончательные итоги выборов в Верховную Раду до 5 августа.

Об этом на брифинге 1 августа сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"До 5 августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы. Будем надеяться, что мы это сделаем даже раньше, чем 5-го", - сказала она.

Слипачук показала слайд с перечнем округов, которые сегодня, по мнению ЦИК, являются проблемными и могут повлиять на установление итогов голосования. 

 

"Для вашего понимания, после дня голосования в целом было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах, касающихся протоколов об итогах голосования. В удовлетворении 42 было отказано, 5 оставили без рассмотрения, 14 удовлетворены, 13 на сейчас находятся в производстве", - сказала Слипачук.

Вместе с тем она выразила надежду, что в течение 2-3 дней процесс рассмотрения этих производств завершится.

"В любом случае, мы ожидаем, что результаты по рассмотрению этих апелляционных жалоб и соответственно действия комиссии завершатся в течение 2-3 дней, что позволит комиссии подвести итоги голосования. Поскольку, как известно, этот срок, который установлен законодательством, истекает 5 августа", - сказала Слипачук.

Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За  жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.
  • Согласно закону о выборах народных депутатов, ЦИК должна установить результаты выборов не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть 5 августа.
  • Не позднее, чем на пятый день со дня установления результатов выборов, то есть 10 августа, ЦИК должна официально обнародовать эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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Ирина Балачук, УП
Темы: ЦИКвиборыВерховная Рада
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