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Со второй попытки ГБР все же допросило Кличко

Четверг, 1 августа 2019, 17:30

Источник: "Украинская правда"

Государственное бюро расследований 31 июля допросило киевского городского голову Виталия Кличко.

Спикер ГБР Анжелика Иванова: "Был допрошен в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве".

Детали: Кличко допросили в качестве свидетеля. Никакого подозрения по делу пока не объявлено.

В этом же производстве мэра столицы вызвали ранее на 26 июля, одна он тогда не пришел. Вызов на 31 июля был повторным.

В ГБР не сообщается деталей уголовного производства, в частности, о договоре аренды, который исследуют.

Что было раньше: 26 июля Кличко заявил, что не пойдет на допрос в ГБР. Директор ведомства сообщил, что не пришел даже юрист городского головы.

История вопроса:

  • Государственное бюро расследований вызвало Виталия Кличко на 26 июля на допрос в производстве о "возможных неправомерных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и аренды жилого дома".
  • Кличко заявлял, что за этим вызовом стоит бывший заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Столичный мэр назвал чушью информацию об уголовном производстве в отношении себя.
  • Параллельно президент Владимир Зеленский пытается отстранить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской госадминистрации, которую он совмещает с выборной должности городского главы.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Виталий КличкоКиевГБР
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