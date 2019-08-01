Со второй попытки ГБР все же допросило Кличко
Источник: "Украинская правда"
Государственное бюро расследований 31 июля допросило киевского городского голову Виталия Кличко.
Спикер ГБР Анжелика Иванова: "Был допрошен в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве".
Детали: Кличко допросили в качестве свидетеля. Никакого подозрения по делу пока не объявлено.
В этом же производстве мэра столицы вызвали ранее на 26 июля, одна он тогда не пришел. Вызов на 31 июля был повторным.
В ГБР не сообщается деталей уголовного производства, в частности, о договоре аренды, который исследуют.
Что было раньше: 26 июля Кличко заявил, что не пойдет на допрос в ГБР. Директор ведомства сообщил, что не пришел даже юрист городского головы.
История вопроса:
- Государственное бюро расследований вызвало Виталия Кличко на 26 июля на допрос в производстве о "возможных неправомерных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и аренды жилого дома".
- Кличко заявлял, что за этим вызовом стоит бывший заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Столичный мэр назвал чушью информацию об уголовном производстве в отношении себя.
- Параллельно президент Владимир Зеленский пытается отстранить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской госадминистрации, которую он совмещает с выборной должности городского главы.