Кличко: Богдан назвал двух человек, с которыми я должен согласовывать действия
Источник: заявление Виталия Кличко на пресс-конференции.
Городской глава Киева Виталий Кличко заявляет, что команда президента Владимира Зеленского пыталась подчинить его своим людям – Андрею Ваврышу или Александру Ткаченко.
Прямая речь: "У меня состоялась встреча с руководителем Офиса президента, мне потом поступил звонок – и господин Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями – я могу выбирать, с тем или иным. Были озвучены имена Ваврыш и Ткаченко. Этот звонок был где-то две или три недели назад".
Детали: В ответ Кличко спросил у Богдана, каковы официальные должности этих людей, чтобы участвовать в консультациях.
"После этого я также получил звонок от господина Ваврыша, мы встретились. Мы обсуждали возможность переезда Офиса президента с Банковой в "Украинский дом" на Европейской площади", – заявил столичный мэр
Кличко напомнил, что "Украинский дом" не является собственностью городской общины, а подчиняется Государственному управлению делами президента.
"Все действия, которые нужно сделать для переезда – если нужно будет помочь, мэрия сделает все, чтобы это произошло как можно быстрее, Я это озвучил – больше я не встречался по этому вопросу", – заявил он.
На вопрос относительно слухов о возможном выдвижении гендиректора "1+1 Media" Александра Ткаченко в мэры Кличко ответил: "Он лично мне этого не заявлял".
На упреки Ткаченко в том, что при каденции Кличко Вадим Столар имел решающую роль в муниципалитете, что привело к реализации коррупционных строительных схем, мэр ответил:
"Постоянно идут манипуляции. Ни один человек не влияет на меня для принятия решений – только воля киевлян. Я работаю исключительно в законодательном поле.
Столар не является чиновником Киевской городской администрации, он не является депутатом Киевсовета – таким образом, он не может влиять на решения в Киеве.
Вся информация о том, что Кличко не руководит городом, – это чистая манипуляция. Принимаются решения исключительно в моем кабинете, и я персонально несу за них ответственность".
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История вопроса:
- В начале июля стало известно, что новый президент хочет разделить полномочия городского главы Киева и руководителя Киевской городской госадминистрации, чтобы назначить главой КГГА своего человека. Эту тему Владимир Зеленский обсуждал с Виталием Кличко.
- Кличко заявлял, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы КГГА
- 24 июля президент Владимир Зеленский попросил Кабинет министров уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
- По данным "Украинской правды", в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский) и Андрей Холодов (бизнесмен, кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
- Андрей Ваврыш – бывший чиновник Киевской городской госадминистрации, один из крупнейших застройщиков в столице и соавтор концепции переезда Офиса президента в "Украинский дом", – заявил, что не планирует возвращаться во власть.