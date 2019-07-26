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Кличко: В ГБР на меня два заявления, я туда не пойду

Пятница, 26 июля 2019, 13:51

Источник: заявление Виталия Кличко на брифинге в Киеве.

Городской глава Киева Виталий Кличко не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований.

Его вызвали на допрос как свидетеля на 26 июля.

Прямая речь: "Действительно, в качестве свидетеля меня вызвали по какому-то делу – делу, которое было представлено ​​представителями прошлой власти, представителями Администрации президента Януковича.

По делам, которые надуманы. Я убежден, что в ближайшее время ГБР сможет дать ответ на этот вопрос, потому что они (дела – ред.), как говорится, "выеденного яйца не стоят".

Я не буду идти в ГБР, туда придет мой представитель – юрист, который сможет дать четкие ответы на все вопросы.

Я ознакомился с этими делами. Там два представления. В ближайшее время ГБР, я убежден, сможет ответить на все ваши вопросы.

Они (дела) – мыльный пузырь, не более, сделанный умышленно для медиаэффекта".

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в 14:47 сообщил в Telegram-канале, что даже юрист Кличко не пришел на допрос:

"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР.

Мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве.

Что дальше? Согласно УПК мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос – и будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию".

История вопроса:

  • Государственное бюро расследований вызвало Виталия Кличко на 26 июля на допрос в производстве о "возможных неправомерных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и аренды жилого дома".
  • Кличко заявлял, что за этим вызовом стоит бывший заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Столичный мэр назвал чушью информацию об уголовном производстве в отношении себя.
  • Параллельно президент Владимир Зеленский пытается отстранить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской госадминистрации, которую он совмещает с выборной должности городского главы.
  • Юрист Андрей Портнов находится в приятельских отношениях с руководителем Офиса президента Зеленского Андреем Богданом, который тоже работал юристом. Портнов вернулся в Украину после избрания Зеленского президентом.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Виталий КличкоГБРПортнов
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