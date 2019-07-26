Кличко: В ГБР на меня два заявления, я туда не пойду
Источник: заявление Виталия Кличко на брифинге в Киеве.
Городской глава Киева Виталий Кличко не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований.
Его вызвали на допрос как свидетеля на 26 июля.
Прямая речь: "Действительно, в качестве свидетеля меня вызвали по какому-то делу – делу, которое было представлено представителями прошлой власти, представителями Администрации президента Януковича.
По делам, которые надуманы. Я убежден, что в ближайшее время ГБР сможет дать ответ на этот вопрос, потому что они (дела – ред.), как говорится, "выеденного яйца не стоят".
Я не буду идти в ГБР, туда придет мой представитель – юрист, который сможет дать четкие ответы на все вопросы.
Я ознакомился с этими делами. Там два представления. В ближайшее время ГБР, я убежден, сможет ответить на все ваши вопросы.
Они (дела) – мыльный пузырь, не более, сделанный умышленно для медиаэффекта".
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в 14:47 сообщил в Telegram-канале, что даже юрист Кличко не пришел на допрос:
"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР.
Мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве.
Что дальше? Согласно УПК мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос – и будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию".
История вопроса:
- Государственное бюро расследований вызвало Виталия Кличко на 26 июля на допрос в производстве о "возможных неправомерных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и аренды жилого дома".
- Кличко заявлял, что за этим вызовом стоит бывший заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Столичный мэр назвал чушью информацию об уголовном производстве в отношении себя.
- Параллельно президент Владимир Зеленский пытается отстранить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской госадминистрации, которую он совмещает с выборной должности городского главы.
- Юрист Андрей Портнов находится в приятельских отношениях с руководителем Офиса президента Зеленского Андреем Богданом, который тоже работал юристом. Портнов вернулся в Украину после избрания Зеленского президентом.
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