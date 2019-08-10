Обыскивают судно, возившее в оккупированный Крым топливо для флота РФ - прокуратура
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Суббота, 10 августа 2019, 21:14
Источник: Прокуратура АР Крым
Прокуратура АР Крым проводит обыска на судне "Мария", которое подозревается в контрабанде нефтепродуктов.
Детали: Обыски проводятся 10 августа на основании определения Херсонского городского суда в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда судна на временно оккупированную территорию Крыма.
По данным прокуратуры, в июне 2015 года данное судно под названием "Вилга" поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный Севастополь
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