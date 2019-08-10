Обыскивают судно, возившее в оккупированный Крым топливо для флота РФ - прокуратура

Источник: Прокуратура АР Крым

Прокуратура АР Крым проводит обыска на судне "Мария", которое подозревается в контрабанде нефтепродуктов.

Детали: Обыски проводятся 10 августа на основании определения Херсонского городского суда в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда судна на временно оккупированную территорию Крыма.

По данным прокуратуры, в июне 2015 года данное судно под названием "Вилга" поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный Севастополь