Число жертв наводнений в Индии перевалило за сотню

Источник: CNN

По меньшей мере 114 человек погибли в Индии после сильных муссонных дождей, которые вызвали оползни и наводнения в нескольких частях страны.

Детали: В южном штате Керала, по данным руководства штата, погибло 57 человек.

At least 114 people are dead in India after heavy monsoon rains cause landslides and floods across several parts of the country https://t.co/Ljfq0F3i9d pic.twitter.com/OzPeRlE2C5 — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 11, 2019

Более 165 тысяч человек были вынуждены покинуть дома и нашли убежище в 1318 лагерях помощи по всей Керале. По мнению чиновников, почти 200 домов в штате были уничтожены в результате инцидентов, связанных с дождем.

В соседнем штате Карнатака 30 человек погибли и 14 пропали без вести из-за наводнений, сообщают местные власти. Государственная администрация эвакуировали более 30 тысяч человек в 924 лагеря помощи.

В западном штате Махараштра погибло 27 человек, а более 200 тысяч эвакуированы, заявил CNN высокопоставленный государственный чиновник.

Всего в спасательно-поисковых операциях принимают участие 44 команды из Национальных сил реагирования на катастрофы, армии, береговой охраны, ВМС и ВВС.

Что было раньше: Наводнения и оползни в Индии продолжаются с 8 августа. Больше всего пострадал штат Керала. Ранее сообщалось о 42 погибших.