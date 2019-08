Число жертв наводнений в Индии перевалило за сотню

Источник: CNN

По меньшей мере 114 человек погибли в Индии после сильных муссонных дождей, которые вызвали оползни и наводнения в нескольких частях страны.

Детали: В южном штате Керала, по данным руководства штата, погибло 57 человек.

At least 114 people are dead in India after heavy monsoon rains cause landslides and floods across several parts of the country https://t.co/Ljfq0F3i9d pic.twitter.com/OzPeRlE2C5