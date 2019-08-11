Число жертв наводнений в Индии перевалило за сотню

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Воскресенье, 11 августа 2019, 14:46

Источник: CNN

По меньшей мере 114 человек погибли в Индии после сильных муссонных дождей, которые вызвали оползни и наводнения в нескольких частях страны.

Детали: В южном штате Керала, по данным руководства штата, погибло 57 человек.

Более 165 тысяч человек были вынуждены покинуть дома и нашли убежище в 1318 лагерях помощи по всей Керале. По мнению чиновников, почти 200 домов в штате были уничтожены в результате инцидентов, связанных с дождем.

В соседнем штате Карнатака 30 человек погибли и 14 пропали без вести из-за наводнений, сообщают местные власти. Государственная администрация эвакуировали более 30 тысяч человек в 924 лагеря помощи.

В западном штате Махараштра погибло 27 человек, а более 200 тысяч эвакуированы, заявил CNN высокопоставленный государственный чиновник.

Всего в спасательно-поисковых операциях принимают участие 44 команды из Национальных сил реагирования на катастрофы, армии, береговой охраны, ВМС и ВВС.

Что было раньше: Наводнения и оползни в Индии продолжаются с 8 августа. Больше всего пострадал штат Керала. Ранее сообщалось о 42 погибших.

Украинская правда

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Темы: Индия


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