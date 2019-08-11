Кількість жертв повеней в Індії перевалила за сотню

540 переглядів
Неділя, 11 серпня 2019, 14:46

Джерело: CNN

Щонайменше 114 людей загинули в Індії після сильних мусонних дощів, які спричинили зсуви та повені в декількох частинах країни.

Деталі: У південному штаті Керала, за даними керівництва штату, загинуло 57 людей.

Понад 165 тисяч людей були змушені залишити домівки і знайшли притулок у 1318 таборах допомоги по всій Кералі. На думку чиновників, майже 200 будинків у штаті були знищені внаслідок інцидентів, пов'язаних з дощем.

У сусідньому штаті Карнатака 30 людей загинули та 14 зникли безвісти через повені, повідомляє місцева влада. Державна адміністрація евакуювала понад 30 тисяч людей до 924 таборів допомоги.

У західному штаті Махараштра загинуло 27 людей, а понад 200 тисяч евакуйовано, заявив CNN високопоставлений державний чиновник.

Всього в рятувально-пошукових операціях беруть участь 44 команди з Національних сил реагування на катастрофи, армії, берегової охорони, ВМС та ВВС.

Що було раніше: Повені і зсуви в Індії тривають з 8 серпня. Найбільше постраждав штат Керала. Раніше повідомлялося про 42 загиблих.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Індія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Внаслідок повеней в Індії загинуло більше 40 людей 10 серпня 2019, 10:48
У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені 20 липня 2019, 19:20
На танкері в Індійському океані виявили тіло українського моряка 16 липня 2019, 03:33
Усі новини
Головні новини
Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу акцій протесту на YouTube
Привласнення "Межигір'я": про підозру повідомили 8 особам
ООС: 13 обстрілів, один військовий загинув, одного поранено
Сенцов підтримав протестуючих в РФ
Усі новини
здоров'я

Як на організм діють ліки проти головного болю

сім'я

17 запитань, які варто поставити батькові просто зараз

Культура

Якою є сучасна українська кераміка