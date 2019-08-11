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Кількість жертв повеней в Індії перевалила за сотню

Неділя, 11 серпня 2019, 14:46

Джерело: CNN

Щонайменше 114 людей загинули в Індії після сильних мусонних дощів, які спричинили зсуви та повені в декількох частинах країни.

Деталі: У південному штаті Керала, за даними керівництва штату, загинуло 57 людей.

Понад 165 тисяч людей були змушені залишити домівки і знайшли притулок у 1318 таборах допомоги по всій Кералі. На думку чиновників, майже 200 будинків у штаті були знищені внаслідок інцидентів, пов'язаних з дощем.

У сусідньому штаті Карнатака 30 людей загинули та 14 зникли безвісти через повені, повідомляє місцева влада. Державна адміністрація евакуювала понад 30 тисяч людей до 924 таборів допомоги.

У західному штаті Махараштра загинуло 27 людей, а понад 200 тисяч евакуйовано, заявив CNN високопоставлений державний чиновник.

Всього в рятувально-пошукових операціях беруть участь 44 команди з Національних сил реагування на катастрофи, армії, берегової охорони, ВМС та ВВС.

Що було раніше: Повені і зсуви в Індії тривають з 8 серпня. Найбільше постраждав штат Керала. Раніше повідомлялося про 42 загиблих.

Українська правда
Теми: Індія
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