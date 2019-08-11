Кількість жертв повеней в Індії перевалила за сотню

Джерело: CNN

Щонайменше 114 людей загинули в Індії після сильних мусонних дощів, які спричинили зсуви та повені в декількох частинах країни.

Деталі: У південному штаті Керала, за даними керівництва штату, загинуло 57 людей.

At least 114 people are dead in India after heavy monsoon rains cause landslides and floods across several parts of the country https://t.co/Ljfq0F3i9d pic.twitter.com/OzPeRlE2C5 — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 11, 2019

Понад 165 тисяч людей були змушені залишити домівки і знайшли притулок у 1318 таборах допомоги по всій Кералі. На думку чиновників, майже 200 будинків у штаті були знищені внаслідок інцидентів, пов'язаних з дощем.

У сусідньому штаті Карнатака 30 людей загинули та 14 зникли безвісти через повені, повідомляє місцева влада. Державна адміністрація евакуювала понад 30 тисяч людей до 924 таборів допомоги.

У західному штаті Махараштра загинуло 27 людей, а понад 200 тисяч евакуйовано, заявив CNN високопоставлений державний чиновник.

Всього в рятувально-пошукових операціях беруть участь 44 команди з Національних сил реагування на катастрофи, армії, берегової охорони, ВМС та ВВС.

Що було раніше: Повені і зсуви в Індії тривають з 8 серпня. Найбільше постраждав штат Керала. Раніше повідомлялося про 42 загиблих.