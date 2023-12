Кількість жертв повеней в Індії перевалила за сотню

Джерело: CNN

Щонайменше 114 людей загинули в Індії після сильних мусонних дощів, які спричинили зсуви та повені в декількох частинах країни.

Деталі: У південному штаті Керала, за даними керівництва штату, загинуло 57 людей.

At least 114 people are dead in India after heavy monsoon rains cause landslides and floods across several parts of the country https://t.co/Ljfq0F3i9d pic.twitter.com/OzPeRlE2C5