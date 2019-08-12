Портнов отрицает "рейдерство" канала "Прямой" и не сдает источники  

Источник: комментарий Андрея Портнова телеканалу "112 Украина"

Андрей Портнов отрицает, что он стоит за "захватом" телеканала "Прямой", а свои источники на счет деталей производств в отношении Петра Порошенко не раскрывает.

Отвечая на обвинения пятого президента, бывший заместитель главы Администрации четвертого президента Виктора Януковича заявил:

"Если я сам заявитель, я конечно же знаю раньше него, потому что я заявление написал в отношении него и в отношении преступлений, совершенных экс-президентом.

Я все-таки информированный человек и пользуюсь огромным количеством конфиденциальных источников – как журналист пользуется своими источниками, адвокат пользуется своим источниками. Я в некоторой степени даже в двух этих ипостасях – я еще не журналист, но информирую общество о целом ряде вопросов, даю свои экспертные оценки

Ничего такого, что суперсекретным является, я ни разу еще не сообщил – и я не знаю такой информации. Мне тоже очень интересно, к каким выводам приходит следствие и какие дальнейшие шаги будут осуществлять следователи".

По поводу ответственности за нарушение тайны следствия: "Порошенко в отношении меня обратился уже трижды с заявлениями о преступлении. Два из них уже закончились закрытием дела в связи с отсутствием состава преступления в моих действиях, третье он направил недавно – оно находится в полиции, если меня вызовут на допрос, я появлюсь там и дам все пояснения. Я полностью отрицаю любые его высказывания на эту тему…

Что такого я распространил серьезного, чтобы его так тревожило? Что допросы будут? Так это очевидно вытекает из того, что написано в заявлении в отношении него. Даты я узнаю допросов? Да, мои источники мне иногда помогают понять, какие будут примерно даты. Это все, что я могу пояснить по этому поводу".

По словам Портнова, Порошенко "уводит в сторону" вместо того, чтобы пояснить, как он "похищал из госбюджета деньги, каким образом они оказывались в оффшорах, каким образом он проводил в оффшорах сделки, через каких лиц, как он отмывал деньги".

На счет того, что он инициатор "рейдерского захвата" телеканала "Прямой", Портнов сказал: "Здесь идет подмена понятий. Здесь вообще речь не идет ни о рейдерском захвате, ни о преследовании журналистов, ни о нарушении свободы слова.

Речь идет о том, что Порошенко когда-то, находясь в "Партии регионов", работая в правительстве Азарова-Януковича, вошел в сговор с заместителем Януковича во фракции Макеенко – и провел с ним сделку, оформив на него как на подставное лицо акции телеканала "Тонис", который потом был переименован в телеканал "Прямой"

Эта компания оформлена на кипрский оффшор – и мое заявление касается только того, где, когда и при каких обстоятельствах фигуранты друг другу это продали, почему не на территории Украины, почему они не заплатили налоги, где они взяли деньги, и почему сумма сделки в сотни раз меньше, чем это оценивают эксперты.

Сегодня Порошенко публично всем сказал, что он никакого отношения к телеканалу "Прямой" не имеет. Я думаю, что именно этот вопрос ему надо поставить на детектор лжи. Даже если он не хочет проходить его у следователей, а хочет, как он сегодня сказал, на не принадлежащем ему телеканале "Прямой" в прямом эфире пройти детектор лжи".

О должности генпрокурора: "Я не буду работать на государственной службе, я не хочу работать на государство. Я работал уже на государство.

Я сейчас в частном секторе, занимаюсь международной юридической деятельностью и несу общественную нагрузку – это дела, связанные с Порошенко и предыдущим политическим режимом. Никаких (предложений) ни от кого я не получал, не планируют получать и не планирую давать согласия ни на какие государственные должности"