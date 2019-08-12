Порошенко хочет пройти полиграф на глазах у всей страны

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований, поэтому готов пройти полиграф, но в эфире телеканала "Прямой".

Об этом он сказал журналистам в понедельник.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи в прямом эфире", - сказал экс-президент.

Порошенко отметил, что предложил эту идею в ГБР, но у следователей не было "большого энтузиазма" по этому поводу.

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