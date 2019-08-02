Главе Окружного админсуда и трем его коллегам вручили подозрения
Источник: пресс-служба ГПУ в комментарии "Украинской правде"
Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
Детали: Кроме Вовка, в Генпрокуратуру пришли по повестке пришли судьи ОАСК Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко.
Их вызвали на 2 августа для вручения подозрений и допроса.
По состоянию на 15:30 все судьи находятся на допросе.
Позже, в 16:30 представитель пресс-службы прокуратуры сообщила журналистам, что всем четырем судьям вручили подозрения.
Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
Параллельно у главного входа в Генпрокуратуру проходит акция против руководителя управления спецрасследований Сергея Горбатюк, который занимается, в том числе, делом Окружного админсуда. От Горбатюк требуют расследовать дела по убийствам на Майдане. В то же время, некоторые участники акции прячут свои лица от журналистов и отказываются отвечать на вопросы.
В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда
История вопроса:
- 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскиваютОкружной административный суд Киева.
- Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
- 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
- ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.