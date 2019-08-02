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Главе Окружного админсуда и трем его коллегам вручили подозрения

Пятница, 2 августа 2019, 16:44
Главе Окружного админсуда и трем его коллегам вручили подозрения

Источник: пресс-служба ГПУ в комментарии "Украинской правде"

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Детали: Кроме Вовка, в Генпрокуратуру пришли по повестке пришли судьи ОАСК Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко.

Их вызвали на 2 августа для вручения подозрений и допроса.

По состоянию на 15:30 все судьи находятся на допросе.

Позже, в 16:30 представитель пресс-службы прокуратуры сообщила журналистам, что всем четырем судьям вручили подозрения.

Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

Параллельно у главного входа в Генпрокуратуру проходит акция против руководителя управления спецрасследований Сергея Горбатюк, который занимается, в том числе, делом Окружного админсуда. От Горбатюк требуют расследовать дела по убийствам на Майдане. В то же время, некоторые участники акции прячут свои лица от журналистов и отказываются отвечать на вопросы.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

История вопроса:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскиваютОкружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.

Соня Лукашова, УП

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Темы: ОАСКсуд
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