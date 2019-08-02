Источник: пресс-служба ГПУ в комментарии "Украинской правде"

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Детали: Кроме Вовка, в Генпрокуратуру пришли по повестке пришли судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов.

Их вызвали на 2 июля для вручения подозрений и допроса.

Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

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В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

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