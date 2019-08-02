Источник: пресс-служба ГПУ в комментарии "Украинской правде"

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Детали: Кроме Вовка, в Генпрокуратуру пришли по повестке пришли судьи ОАСК Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко.

Их вызвали на 2 августа для вручения подозрений и допроса.

По состоянию на 15:30 все судьи находятся на допросе.

Позже, в 16:30 представитель пресс-службы прокуратуры сообщила журналистам, что всем четырем судьям вручили подозрения.

Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

Параллельно у главного входа в Генпрокуратуру проходит акция против руководителя управления спецрасследований Сергея Горбатюк, который занимается, в том числе, делом Окружного админсуда. От Горбатюк требуют расследовать дела по убийствам на Майдане. В то же время, некоторые участники акции прячут свои лица от журналистов и отказываются отвечать на вопросы.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

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