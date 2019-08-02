Главе Окружного админсуда вручили подозрение

2449 просмотров
Пятница, 2 августа 2019, 14:48

Источник: пресс-служба ГПУ в комментарии "Украинской правде"

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Детали: Кроме Вовка, в Генпрокуратуру пришли по повестке пришли судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов.

Их вызвали на 2 июля для вручения подозрений и допроса.

Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

Дополняется...

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

История вопроса:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскиваютОкружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Волка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вслед за Денисовой на допрос вызвали председателя Государственной судебной администрации 1 августа 2019, 18:19
1 августа 2019, 18:00
ГПУ завершила расследование о "хищениях" Ющенко 1 августа 2019, 16:08
Все новости
Главные новости
Арестованный российский ЗРК передали Минобороны
Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу – "повесил" на соратника Яценюка
Президент представил нового главу Ивано-Франковской области
Зеленский об "отставке" Богдана: Заявления написали все
Все новости
мимими

Экзотическая короткошерстная кошка по имени Zuu

советы

4 типа боли в спине и как с ней бороться

Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів