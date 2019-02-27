После громкого расследования "Укроборонпром" отстранил двух директоров

5177 просмотров 5177 просмотров
Среда, 27 февраля 2019, 16:33

"Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с резонансным расследованием о хищении в оборонке.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Укроборонпрома".

"Директор ГП" Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП" Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято "в связи со значительным общественным резонансом, вызванным обнародованной в СМИ информации".

В концерне отмечают, что намерены обеспечить условия для проведения соответствующего расследования правоохранительными органами.

"Подчеркиваем, что ГК" Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следствию всю необходимую информацию", - говорится сообщении.

Руководство концерна уверяет, что заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом.

Читайте также: Расследователь Леся Иванова о кейсе Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы"

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Олег Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.
  • Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.  
  • Национальное антикоррупционное бюро заявило, что уже занималось некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в журналистском расследовании.
  • 27 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Укроборонпром скандал


powered by lun.ua
По теме
Луценко подтвердил, что детали для армии завозят контрабандой из России 27 февраля 2019, 14:37
Расследователь Леся Иванова про кейс Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы" 26 февраля 2019, 19:00
Порошенко отреагировал на скандал вокруг хищений в оборонке 26 февраля 2019, 13:44
Все новости
Главные новости
Центризбирком атаковали хакеры – СБУ
Бизнесом Гладковского управляет связанная с ним компания
После громкого расследования "Укроборонпром" отстранил двух директоров
Социологи обновили рейтинг: партии Зеленского и Тимошенко поменялись местами
Все новости
Фото

Выставка о Крыме в лицах

здоровье

Белки: норма, свойства, функции

исследование

Как аромат кофе влияет на нашу работоспособность

Поиск по сайту
Архив
Весь архів