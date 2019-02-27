После громкого расследования "Укроборонпром" отстранил двух директоров

"Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с резонансным расследованием о хищении в оборонке.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Укроборонпрома".

"Директор ГП" Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП" Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято "в связи со значительным общественным резонансом, вызванным обнародованной в СМИ информации".

В концерне отмечают, что намерены обеспечить условия для проведения соответствующего расследования правоохранительными органами.

"Подчеркиваем, что ГК" Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следствию всю необходимую информацию", - говорится сообщении.

Руководство концерна уверяет, что заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом.

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