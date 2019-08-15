ОБСЕ снова потеряла беспилотник над оккупированным Донбассом

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла вблизи н.п. Обозное на оккупированной Луганщине беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия в результате огня из стрелкового оружия.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия на северной окраине н. п. Обозное (неподконтрольный правительству) члены патруля слышали 3 очереди из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 3 км на север. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавший ориентировочно за 3 км к северу от позиции патруля. Команда Миссии потеряла управление БПЛА и не смогла вернуть его", - говорится в отчете.

Также сообщается о двух обстрелах беспилотников на линии соприкосновения.

"Находясь в 2 км к северу от н. п. Гнутово (подконтролен правительству), совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия, члены патруля Миссии слышали по меньшей мере 12 очередей и многочисленные выстрелы из стрелкового оружия ориентировочно за 3,4 км на восток. По оценке миссии, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего ориентировочно за 3,4 км на восток от места расположения патруля (между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований). Команда СММ безопасно приземлила БПЛА и покинула этот район", - сообщили в миссии.

Другой обстрел произошел на восточной окраине н.п. Талаковка (подконтролен правительству): "Осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 очередей и многочисленные выстрелы из стрелкового оружия ориентировочно в 2 км на восток. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего ориентировочно в 2 км к востоку от позиции патруля. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район".

Также сообщается о том, что мини-БПЛА СММ дважды подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, вероятно вследствие глушения), осуществляя полеты вблизи оккупированного Донецка.

Напомним: