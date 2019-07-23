Политзаключенный Бекиров не встает с постели — адвокат
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Вторник, 23 июля 2019, 03:47
У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО в очередной раз ухудшилось состояние здоровья.
Об этом сообщает адвокат политзаключенного Алексей Ладин, передает "Крым.Реалии".
Так, по словам адвоката, у Бекирова защемило нерв в позвоночнике, из-за чего он совсем не может встать с постели и испытывает сильные боли в спине.
"Я сразу же обратился в медчасть СИЗО. Медработник к нему зашел. Почему это произошло я пока не могу сказать, поскольку так и не увиделся с ним", — отметил защитник.
Напомним:
- Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
- Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
- 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.
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