Политзаключенный Бекиров не встает с постели — адвокат

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО в очередной раз ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщает адвокат политзаключенного Алексей Ладин, передает "Крым.Реалии".

Так, по словам адвоката, у Бекирова защемило нерв в позвоночнике, из-за чего он совсем не может встать с постели и испытывает сильные боли в спине.

"Я сразу же обратился в медчасть СИЗО. Медработник к нему зашел. Почему это произошло я пока не могу сказать, поскольку так и не увиделся с ним", — отметил защитник.

Напомним: