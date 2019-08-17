В Минобороны прокомментировали закупки некачественных котлов для армии
Источник: Министерство обороны Украины
Департамент госзакупок Минобороны направил поставщику электрических котлов для армии претензию о взыскании штрафных санкций на общую сумму 1,2 млн грн за поставку некачественного оборудования.
Детали: По данным МОУ, в ходе проведения закупок в июне 2019 г. были сформированы Технические требования с рядом особенностей, установлена ожидаемая стоимость на оборудование и проведены торги через систему ProZorro.
Компания, выигравшая торги, предоставила все необходимые документы, соответствующий договор с компанией-победителем был подписан 26 июня.
В начале июля в рамках поставки оборудования в одну из воинских частей командир части подписал акты приема оборудования.
"16 июля Департамент госзакупок МОУ инициировал проведение дополнительной проверки оборудования на полное соответствие техтребованиям заказчика. После проведения проверки в Департамент госзакупок было направлено письмо с просьбой аннулировать акты приема оборудования и назначено служебное расследование по этому поводу в воинской части", - заявили в Минобороны.
12 августа поставщику оборудования была направлена претензия о взыскании штрафных санкций на общую сумму 1,2 млн грн за поставку некачественного оборудования, в соответствии с условиями договора.
"На момент распространения информации в СМИ Министерство обороны не осуществляло никакой оплаты за указанное оборудование и ведет претензионную работу с поставщиком. МОУ предоставляет полную поддержку правоохранительным органам в проведении следствия", - заявили в ведомстве.
Что было раньше:
- В Госбюро расследований заявили, что расследуют покушение на присвоение более 800 тыс. гривен бюджетных средств, к которому могут быть причастны должностные лица предприятия и Минобороны Украины. В рамках расследования в Минобороны проводились обыски и изымалась документация.
- По данным ГБР, в одну из воинских частей военного резерва г.Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям.
- Согласно условиям договора, в воинские части Минобороны по всей территории Украины планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы, общая со стоимостью оборудования составляет 30,4 млн гривен.