В Минобороны прокомментировали закупки некачественных котлов для армии

Источник: Министерство обороны Украины

Департамент госзакупок Минобороны направил поставщику электрических котлов для армии претензию о взыскании штрафных санкций на общую сумму 1,2 млн грн за поставку некачественного оборудования.

Детали: По данным МОУ, в ходе проведения закупок в июне 2019 г. были сформированы Технические требования с рядом особенностей, установлена ожидаемая стоимость на оборудование и проведены торги через систему ProZorro.

Компания, выигравшая торги, предоставила все необходимые документы, соответствующий договор с компанией-победителем был подписан 26 июня.

В начале июля в рамках поставки оборудования в одну из воинских частей командир части подписал акты приема оборудования.

"16 июля Департамент госзакупок МОУ инициировал проведение дополнительной проверки оборудования на полное соответствие техтребованиям заказчика. После проведения проверки в Департамент госзакупок было направлено письмо с просьбой аннулировать акты приема оборудования и назначено служебное расследование по этому поводу в воинской части", - заявили в Минобороны.

12 августа поставщику оборудования была направлена претензия о взыскании штрафных санкций на общую сумму 1,2 млн грн за поставку некачественного оборудования, в соответствии с условиями договора.

"На момент распространения информации в СМИ Министерство обороны не осуществляло никакой оплаты за указанное оборудование и ведет претензионную работу с поставщиком. МОУ предоставляет полную поддержку правоохранительным органам в проведении следствия", - заявили в ведомстве.

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