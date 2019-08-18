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В США небольшой самолет упал на дом: есть жертвы

Воскресенье, 18 августа 2019, 10:28

Источник: NBC New York  

Один человек погиб и один получили ранения в результате крушения легкомоторного самолета в округе Датчесс, штат Нью-Йорк.

Дословно: "Самолет Cessna 303 врезался в дом на Смит-роуд в Юнион-Вейл в 16:28 (в субботу – ред). Один из трех человек в самолете умер; мужчина, который был в доме, пропал без вести, а женщина в доме получила опасные для жизни травмы". 

 
Фото: NBC New York

Детали: Самолет вылетел из аэропорта округа Ориндж, после дозаправки летел в Фармингдейл.

В общем в доме на момент катастрофы было три человека: мужчина, пропавший без вести, 21-летняя женщина, которая получила опасные для жизни травмы, и 30-летняя женщина, которая не пострадала.

Дополнительной информации о двух людях, которые находились в самолёте и выжили после крушения, власти не предоставили.

Украинская правда
Темы: СШАавиаавария
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