В США небольшой самолет упал на дом: есть жертвы

Источник: NBC New York

Один человек погиб и один получили ранения в результате крушения легкомоторного самолета в округе Датчесс, штат Нью-Йорк.

Дословно: "Самолет Cessna 303 врезался в дом на Смит-роуд в Юнион-Вейл в 16:28 (в субботу – ред). Один из трех человек в самолете умер; мужчина, который был в доме, пропал без вести, а женщина в доме получила опасные для жизни травмы".

Детали: Самолет вылетел из аэропорта округа Ориндж, после дозаправки летел в Фармингдейл.

В общем в доме на момент катастрофы было три человека: мужчина, пропавший без вести, 21-летняя женщина, которая получила опасные для жизни травмы, и 30-летняя женщина, которая не пострадала.

