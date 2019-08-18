У США невеликий літак впав на будинок: є жертви

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Неділя, 18 серпня 2019, 10:28

Джерело: NBC New York

Одна людина загинула і одна отримали поранення в результаті аварії лекгомоторного літака в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк.

Дослівно: "Літак Cessna 303 врізався в будинок на Сміт-роуд в Юніон-Вейл о 16:28 (в суботу – ред). Одна з трьох осіб, що були в літаку, померла; чоловік, який був у будинку, зник без вісті, а жінка в будинку отримала небезпечні для життя травми". 

 
Фото: NBC New York

Деталі: Літак вилетів з аеропорту округу Оріндж, після дозаправки летів до Фармінгдейла.

Загалом у будинку на момент катастрофи було три людини: чоловік, який зник без вісті, 21-річна жінка, яка отримала небезпечні для життя травми, і 30-річна жінка, яка не постраждала.

Додаткової інформації про двох осіб, які були в літаку і вижили після катастрофи, влада не надала.

Українська правда

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Теми: США авіа аварія


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