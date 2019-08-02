Битва за 50 округ: суд решил, что надо было пересчитать голоса
Полиция Донецкой области открыла уголовное производство в отношении членов окружной избирательной комиссии, которые не пересчитали голоса на трех участках 50 округа.
Об этом 2 августа сообщает пресс-служба полиции области.
"Согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, избирательная комиссия 50-го округа в Покровске должна была провести повторный подсчет голосов на трех участках", - отметили в полиции.
Решение суда было не выполнено, поэтому полиция начала досудебное расследование.
Сообщается, что бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность.
Действия членов ОИК квалифицировали по ч.1 ст. 382 УК (неисполнение судебного решения, вступившего в законную силу).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) или лишение свободы сроком до 3 лет.
Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия.
Напомним:
- 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.
- Борьба в округе велась между Покровским городским головой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым.
- По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат.
- До этого на округ №50 полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.
- Наблюдатели на участке обнаружили разбежности в цифрах, указанных в протоколах. У здания ОИК началась протестная акция. Установили палатки, подносили шины.
- Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.
- 26 июля ЦИК обработала 100% протоколов, а 30 июля ЦИК приняла оригиналы протоколов 199 окружных избирательных комиссий.
- Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней (дедлайн - 5 августа).
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