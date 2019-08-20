Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Перед началом работы Верховной Рады 9 созыва рассказываем про:

состав будущего парламента;

подробности первого заседания;

вероятное руководство новой Рады;

коалициаду (спойлер: похоже, ее не будет);

формирование Кабмина;

парламентские комитеты;

первые законопроекты.

Основные даты:

Торжественное заседание Рады: 29 августа Первая сессия: 29 августа

Утверждение комитетов: 29 августа



Подача законопроекта о бюджете-2020: не позднее 15 сентября Создание коалиции: до 29 сентября Формирование Кабинета министров: до 29 октября

Каким будет состав Верховной Рады IX созыва?

Украинский парламент избирается на 5 лет.

В новом составе парламента будет 424 депутата. 26 мандатов остаются вакантными, поскольку выборы не проводились в округах временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

254 представителя партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей)

43 – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,05%),

26 – "Батькивщина" (8,18%);

25 – "Европейская солидарность" (8,1%);

20 – "Голос" (5,82%);

6 – "Оппозиционный блок";

по одному представителю "Самопомочи", "Единого центра", ВО "Свобода" и "Белая Церковь вместе".

Еще 46 депутатских мандатов получили самовыдвиженцы.

Три четверти состава Рады IX созыва, а именно 323 депутата, будут "новичками": 167 из них избраны по спискам, 156 – по мажоритарке.

В новом парламенте не будет Олега Ляшко, Игоря Кононенко, Владимира Литвина, Сергея Пашинского, Вячеслава Богуслаева и других "старых лиц".

В общем, "Слуга народа" показала абсолютный рекорд электоральной поддержки за всю историю независимой Украины – за партию проголосовали 43,16% избирателей. До этого по спискам больше всего набрала "Партия регионов" на выборах 2007 года – 34,37%.

Политсила Зеленского побила другой рекорд партии Януковича, проведя 130 мажоритарщиков в Раду. До этого наилучший показатель принадлежал "регионалам", которые в 2012 году выиграли 113 округов.

Подробности с фамилиями новых депутатов, голосованием по регионам и детальной инфографикой можно найти в материале "Украинской правды".

Когда будет проходить первое заседание Рады?

Верховная Рада IX созыва впервые соберется на торжественное заседание 29 августа.

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Эту дату предложил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на заседании подготовительной группы.

По закону у депутатов есть не менее 20 дней после опубликования результатов выборов на согласование всех позиций. Поскольку фамилии новоизбранных нардепов были обнародованы 7 августа, то "до даты 27 августа могут быть вопросы, потому что это ровно плюс 20 дней". Чтобы не возникло никаких коллизий, "Слуга народа" предлагала 29 августа.

В итоге эта дата была поддержана большинством присутствующих на заседании.

Что будет происходить 29 августа?

Торжественное заседание 29 августа откроет спикер парламента прошлого созыва Андрей Парубий. Прозвучит гимн Украины. После этого новоизбранные депутаты примут присягу.

"Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – хором скажут нардепы.

Согласно закону "О регламенте Верховной Рады", присягу зачитывает самый старший по возрасту депутат. В парламенте IX созыва таким будет 78-летний представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлий Иоффе.

Этой нормы не придержались на торжественном заседании Рады предыдущего созыва. Тогда присягу зачитал спикер Александр Турчинов.

Далее председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков откроет первую сессию новоизбранной Верховной Рады.

Именно этот день считается последним днем работы Верховной Рады предыдущего созыва.

Кабинет министров Гройсмана слагает свои полномочия.

С чего начнется работа Рады?

Работа парламента начнется с формирования временного президиума. В его состав, кроме Разумкова, войдут по одному представителю от партий, которых выбрали в парламент по избирательным спискам. Они будут выполнять свои обязанности поочередно.

После этого нардепы должны сформировать и зарегистрировать депутатские фракции или группы.

Экс-спикер Андрей Парубий после короткого доклада о результатах законодательной работы парламента проведет избрание счетной комиссии и нового руководства Рады. На этом временный президиум первой сессии прекратит свою деятельность.

Также, согласно регламенту, нардепы заслушают первое стратегическое послание новоизбранного президента.

Кого выдвигают в руководство парламента?

Партия "Слуга народа" будет предлагать на пост спикера Рады Дмитрия Разумкова, на пост первого заместителя – представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

В свою очередь, Разумков предложил оппозиции место вице-спикера ВР.

В "Европейской солидарности" и "Голосе" отказались от этой позиции.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович объяснил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая получила вторую по величине фракцию в Раде, претендует на должность вице-спикера Рады. Но не будет выдвигать Виктора Медведчука.

"Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру. И наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером. Сейчас он сосредоточится на партийной работе", – сказал Рабинович.

Когда сформируют коалицию?

Статья 83 Конституции Украины объясняет, что коалиция депутатских фракций в Раде формируется "по результатам выборов и на основе согласования политических позиций" в течение месяца со дня открытия первого заседания.

В ее состав должны войти большинство нардепов от конституционного состава Рады, то есть минимум 226 избранников.

Таким образом, дедлайн для создания коалиции в нынешнем составе ВР будет 29 сентября. Но, похоже, на этот раз коалициады не будет.

Потому что последний абзац той же статьи 83 гласит, что "депутатская фракция в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде".

Таким образом "Слуга народа" с 254 депутатами уже наделена правами коалиции.

Впрочем, 7-й номер списка президентской партии Александр Корниенко ожидает, что "Слуге народа" какая-то из партий в Раде "предложит создать коалицию или рассмотреть какое-то коалиционное соглашение".

Также партия ведет переговоры с мажоритарщиками-самовыдвиженцами: "Мы рассматриваем различные предложения с их стороны. Мы сейчас не готовы называть фамилии".

Сейчас в "Слуге народа" готовят соглашение, которое будет планом действий для фракции. Ее представят, как только парламент начнет свою работу.

Кабинет министров будет формировать "Слуга народа"?

Да, возможно. Если не станет формировать коалицию с другими фракциями.

"Слуга народа" или коалиция до 29 октября должна внести предложения президенту по кандидатуре премьер-министра и другому составу правительства. Если этого не произойдет, то глава государства получит право на досрочное прекращение полномочий парламента.

Представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус уже заявил о намерении президентской партии забрать все министерские кресла.

"Коалиция уже есть, монобольшинство. Оно займет все министерские кресла; нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти. Какие именно, пока не знаю", – сказал он.

Герус также прогнозирует, что новое правительство сформируют сразу после первого заседания новой Верховной Рады.

Источники УП раньше называли четырех претендентов на должность премьер-министра. Это заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Что будет с комитетами?

Комитеты Верховной Рады IX созыва будут сформированы 29 августа. С их количеством и названиями уже определились на заседании подготовительной группы, сократив с 27 до 23 путем объединения с другими.

В общем в Раде будут комитеты по вопросам:

финансов, налоговой и таможенной политики;

бюджета;

экономического развития;

гуманитарной и информационной политики;

молодежи и спорта;

образования, науки и инноваций;

прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

цифровой трансформации;

правовой политики;

аграрной и земельной политики;

антикоррупционной политики;

по вопросам правоохранительной деятельности;

энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

транспорта и инфраструктуры;

организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

национальной безопасности, обороны и разведки;

здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

экологической политики и природопользования;

свободы слова;

регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

интеграции Украины с Европейским Союзом;

социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как депутаты попадают в комитеты?

Конкретный депутат попадает в комитет на основе предложений фракций. Их вносят с соблюдением квот, определенных регламентом Рады.

Состав комитетов, в который входят председатель, первый заместитель, заместитель председателя, секретарь и члены комитетов, формирует Верховная Рада. Она принимает постановление, которое одновременно определяет персональный состав всех комитетов.

Есть несколько ограничений:

председатели комитетов, первые заместители, заместители и секретари комитетов не могут быть одновременно руководителями депутатских фракций;

председатель комитета, его первый заместитель и секретарь комитета не могут быть членами одной фракции;

в состав комитетов не могут быть избраны председатель Верховной Рады, первый заместитель и заместитель председателя ВР.

Ожидается, что 20 комитетов возглавят представители "Слуги народа". Собеседники "Украинской правды" в президентской партии заявили о готовности отдать оппозиции должность председателя в комитете по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий.

В свою очередь, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" хочет заправлять в парламентских комитетах, которые традиционно считаются "оппозиционными".

"Что касается кандидатур на должности председателей комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными – бюджетный комитет, комитет свободы слова, регламентный комитет, комитет по контролю над работой правоохранительных органов, счетная палата, антимонопольный комитет, – то, конечно, мы эти вопросы будем обсуждать с теми фракциями, которые также заявят о своей оппозиционности", – сказал новоизбранный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Какие первые законопроекты планирует принять новая Рада?

Президент Владимир Зеленский после голосования на парламентских выборах заверил, что новым созывом Верховной Рады будет принят закон об импичменте.

"Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа". Это – решение всей партии, каждого из нас. Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", – пообещал глава государства.

Представитель президента в Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что "Слуга народа" уже наработала около 300 законопроектов, которые будут внесены в парламент в ближайшее время.

Среди них – снятие депутатской неприкосновенности, а также лишение депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы.

Второй блок будет касаться изменений в Регламент Верховной Рады.

"Мы должны положить конец депутатскому спаму, вырубке украинских лесов и переходить на электронную форму. В конце концов, мы должны привести регламент к требованиям Конституции".

Далее, по словам Стефанчука, большой блок экономических законов, блок законов по антикоррупции, перезапуску судебной системы и системы правоохранительных органов

Александр Иванческул, для УП