Ведущие грузинского "Рустави 2" сорвали выпуск новостей заявлением об увольнении

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Среда, 21 августа 2019, 01:19

Источник: "Интерфакс-Украина"

Главный информационный выпуск телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили, что они покидают канал, на котором работали более 10 лет.

Прямая речь Джоджуа: "В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет, поэтому мы идем с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале".

Детали: После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" был прерван.

Несколько часов назад новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.

Предыстория:

  • В Грузии с телеканала "Рустави 2" уволили ведущего Георгия Габуния, который в июле в эфире своей авторской программы обругал президента Россия Владимира Путина.

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Темы: Грузия свобода слова СМИ телевидение


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