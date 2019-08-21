Ведущие грузинского "Рустави 2" сорвали выпуск новостей заявлением об увольнении

Источник: "Интерфакс-Украина"

Главный информационный выпуск телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили, что они покидают канал, на котором работали более 10 лет.

Прямая речь Джоджуа: "В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет, поэтому мы идем с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале".

Детали: После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" был прерван.

Несколько часов назад новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.

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