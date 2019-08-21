Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ведущие грузинского "Рустави 2" сорвали выпуск новостей заявлением об увольнении

Среда, 21 августа 2019, 01:19
Ведущие грузинского Рустави 2 сорвали выпуск новостей заявлением об увольнении

Источник: "Интерфакс-Украина"

Главный информационный выпуск телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили, что они покидают канал, на котором работали более 10 лет.

Прямая речь Джоджуа: "В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет, поэтому мы идем с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале".

Детали: После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" был прерван.

Несколько часов назад новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.

Предыстория:

  • В Грузии с телеканала "Рустави 2" уволили ведущего Георгия Габуния, который в июле в эфире своей авторской программы обругал президента Россия Владимира Путина.

Темы: Грузиясвобода словаСМИтелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Грузия
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
Последние новости
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
Все новости...
Реклама: