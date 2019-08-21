Ведучі грузинського "Руставі 2" зірвали випуск новин заявою про звільнення

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Головний інформаційний випуск телекомпанії "Руставі 2" у вівторок увечері був перерваний після заяв у прямому ефірі його ведучих Діани Джоджуа і Михайла Сесіашвілі, що вони залишають канал, на якому працювали понад 10 років.

Пряма мова Джоджуа: "Протягом усього цього часу ми були, криза була і компромісний тон, але у нас була територія свободи. Сьогодні її на "Руставі 2" немає, тому ми йдемо з телеканалу і продовжимо боротьбу за свободу. Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі".

Деталі: Після цієї заяви ведучих інформаційний випуск "Кур'єр" був перерваний.

Кілька годин тому новий генеральний директор "Руставі 2" Паата Салія повідомив на брифінгу про звільнення кількох провідних журналістів телекомпанії.

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