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Ведучі грузинського "Руставі 2" зірвали випуск новин заявою про звільнення

Середа, 21 серпня 2019, 01:19
Ведучі грузинського Руставі 2 зірвали випуск новин заявою про звільнення

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Головний інформаційний випуск телекомпанії "Руставі 2" у вівторок увечері був перерваний після заяв у прямому ефірі його ведучих Діани Джоджуа і Михайла Сесіашвілі, що вони залишають канал, на якому працювали понад 10 років.

Пряма мова Джоджуа: "Протягом усього цього часу ми були, криза була і компромісний тон, але у нас була територія свободи. Сьогодні її на "Руставі 2" немає, тому ми йдемо з телеканалу і продовжимо боротьбу за свободу. Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі".

Деталі: Після цієї заяви ведучих інформаційний випуск "Кур'єр" був перерваний.

Кілька годин тому новий генеральний директор "Руставі 2" Паата Салія повідомив на брифінгу про звільнення кількох провідних журналістів телекомпанії.

Передісторія:

  • У Грузії з телеканалу "Руставі 2" звільнили ведучого Георгія Габунія, який у липні в ефірі своєї авторської програми облаяв президента Росія Володимира Путіна.
  • 7 липня 2019 року Габунія в прямому ефірі "Руставі 2" російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і облаяв його та його рідних.
  • Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіясвобода словаЗМІтелебачення
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